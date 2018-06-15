Коротко о важном.

Легко быть оптимистом, когда ты молод и здоров (хотя тоже не факт – редко кто умеет, не потеряв, ценить то, что имеет). Гораздо тяжелее в немолодом возрасте встречать новый день с улыбкой, особенно после сложной операции в палате института травматологии и ортопедии (это я не о себе, если что). И находить что-то поднимающее настроение в больничных буднях. Конечно, легче, когда есть родные, поддерживающие тебя ( и тут тоже без смысла завидовать соседям по палате и ругать собственных детей – кто, как не вы сами вырастили их закоренелыми эгоистами?). У нас в палате все, кроме меня, с операциями на ногах, поэтому, имеем разнообразие транспортных средств – от стандартного кресла до лихой блестящей скоростной тележки с удобным сиденьем, ящичком для вещей, мобильными, легко разворачивающимися колесами, и с мощными ручными тормозами.

Благодаря этому чуду техники, молодую бабушку из нашей палаты внуки проведывают регулярно и с удовольствием. И она, глядя на них, забывает, что ей еще 5 недель мучительно держать ногу с швами на носочке в шине(как балерине на пуантах). Глядя на это фигурное вождение, даже я не удержалась вечером порулить в пустом коридоре – удобно, хотя лучше ну его, такие развлечения. А другая соседка того же возраста напоминает мне односельчанку Лены Степовой: не назначили физ.процедуры – плохо; назначили – еще хуже (надо ж ехать на другой этаж, ой-ой-ой); не пришли проведывать – плохо; пришли – не те и не с тем. Все время несчастная, всю дорогу завидует, болит, конечно, больше, чем у всех. И такая дребедень целый день и каждый день. Жаль нет молока на закисление – можно было бы открывать фабрику.

Стандартно не порадую сторонников зрады, хотя и ее немного есть. По-прежнему пациенты делают добровольный взнос в кассу института при поступлении на стационарное лечение. Хотя, если честно, то мне легче разумно заплатить, чем выбрать бесплатную вонючую больничку (этот знакомый аромат смеси хлорки, лекарств, туалета, несвежих повязок и несъедобной больничной еды, способен убить на месте без всякого хирургического вмешательства). А еще кровати с сетками до пола и пятнистыми полосатыми матрасами; тупые, 100 раз просухожаренные инструменты; медсестры, в детстве хорошо игравщие в прятки и сохранившие этот навык в отделении; вечно занятые врачи и неуловимые санитарки в мешковатых пятнистых халатах (не знаю, как кому, а мне доставляет удовольствие смотреть на хорошо подогнанные цветные, ловко сидящие, современные медицинские костюмы). Не, даже вспоминать как-то зябко.

Слава богу, в моей клинике все по-прежнему – чистота, порядок, удобные кровати и тумбочки, полное отсутствие неприятных запахов (это при том, что послеоперационные больные здесь все); внимательные толковые врачи и замечательные медсестры и санитарки. А, нет, есть и улучшение – наконец-то открылась небольшая операционная прямо на этаже. Раньше всех возили на "операционный" 8-й этаж с мощной реанимацией (тяжелых и сейчас расписывают туда). Может, это просто условный рефлекс – тяжелые воспоминания о прошлогоднем состоянии резкого перехода от нормальной жизни к неизвестности, неопределенности, адской боли и непривычной беспомощности. К тому же, "подача" пациента (медицинская терминология – "подавайте следующего") на каталке с долгим и болезненным тарахтением по больничным коридорам и лифтам, напоминает Ивасика-Телесика, когда его засовывают в печь. То ли дело дойти до предоперационной своими ногами и успеть, пока тебя переодевают, подсмотреть, как красиво и слаженно трудится операционная бригада за соседним столом.

Очень похоже на хорошо отрегулированное производство, особенно, когда на хирурга надевают очки с окулярами усиленной оптики– у нас так сосредоточенно и точно паяют платы. А здесь стыкуют нервы и сухожилия – ювелирная работа. Люблю смотреть на людей, умеющих красиво и слаженно работать ( в любой отрасли). Проводниковая анестезия помогает поподглядывать в зеркала отключенного резервного софита и за моей бригадой (медсестричка удачно закрепила отгораживающее покрытие на штативе) – тут у меня возникала аналогия с фортепианной пьесой, виртуозно играемой в четыре руки. Тем более, что ребята иногда, когда шла рутинная работа, не требующая обсуждений, слаженно напевали что-то негромкое. Помню, в музыкальной, когда надо было играть на выпускном концерте ансамбль, нас предварительно долго и нудно дрессировали. И не всегда и не у всех получалось. Интересно, как хирурги подбирают себе ассистентов? Всегда ли получается совместимость?

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Терпеть не могу старческого бухтенья: "Вот мы в ваши годы". Если честно, мы в их годы не имели и десятой части их возможностей и умений. Меня приятно удивляют эти молодые врачи, которые не стоят на месте, постоянно учатся и осваивают что-то новое, толково формулируют и обосновывают свои ответы на наши вопросы. И не позволяют эмоциям оседлать себя. Точно так же, как и мою соседку по палате, молодую пышечку с ямочками на щеках, которой "повезло", поскользнувшись после дождя в последний день отпуска в Батуми, весьма противно сломать наружную лодыжку. Не ноет, не впадает в депрессию. Сидит с планшетом и сосредоточенно меняет билеты – у нее в июле были намечены командировки в Швецию и в Ирландию (я б рыдала и проклинала тот дождливый день). А у нее один ответ – это неконструктивно. Кстати, наглядный пример полезности мед. страховки – ящики с необходимыми медикаментами для нее оперативно доставили в кабинет старшей медсестры. И потом еще сто раз перезвонили, интересуясь состоянием. Можно, конечно, сидеть и ныть, как все плохо, а можно пробовать начинать жить по-новому. Никто из друзей за границей не обходится без страховки. И платят за нее не 2 копейки и они, и работодатель. Бесплатный сыр, увы, только в мышеловке, в которой многие любители СССР, уже много лет сидят с прищемленным хвостом, завороженно слушая, как бабЮли рассказывают им о сыре. Давайте, наконец, взрослеть и быть умнее. И переставать винить в своих бедах кого угодно, кроме себя.

Всем хорошего дня, крепкого здоровья и оптимизма!