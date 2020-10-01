Вдову погибшего в крушении Ан-26 пилота унизили в школе в Харькове: разгорелся скандал. Эксклюзив

В Харькове не захотели принимать в гимназию маленькую дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 штурмана Алексея Остапенко. Директор учебного заведения, по словам вдовы, предложила посадить ребенка к кому-нибудь на колени в угол класса. Мол, свободных мест уже нет. Сама же руководитель отрицает обвинения.

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Семья решила переехать

Лена Остапенко, вдова погибшего, с трудом подбирает слова, чтобы не расплакаться. До трагедии 25 сентября они дружной семьей жили в Чугуеве, где служил ее муж.

Однако после того, как супруг погиб, они с дочкой Лизой решили переехать в Харьков к ее родителям. Естественно, возник вопрос со сменой школы, девочка учится во втором классе.

"Недалеко от нас в Харькове находится гимназия "Освіта". Нам всего одну остановку нужно подъехать. В Чугуеве Лиза тоже училась в учебно-воспитательном комплексе. Мы с Алексеем старались дать дочери самое лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за границей. Мы с Алексеем этим жили", – делится с OBOZREVATEL Лена.

Однако, когда молодая мама пришла в гимназию, то ее тут приняли не очень приветливо.

"Я представилась, сказала, что вдова штурмана, который погиб. Так сложились обстоятельства, что мы переезжаем в Харьков, поэтому дочь нужно устроить в школу. Она не может долго сидеть дома и смотреть, как мама плачет, ее нужно чем-то занять", – рассказывает она.

"Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочки. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – с болью говорит вдова.

В гимназии ответили на претензии

Сама директор гимназии Татьяна Кучеренко категорически все отрицает. "Что? Какие коленки? Что вы говорите! Я за свои слова отвечаю! Пришла мама, я ей объяснила, что у меня только один класс на параллели и там 31 ученик. У меня технически нет возможности принять. Нам даже старую мебель неоткуда взять", – объяснила она.

"У нас вокруг есть другие школы, могут пойти туда. По словам мамы, в Минобороне ей пояснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. И только после этого любых детей. Но у нас классы переполнены. Ни о каких коленках я не говорила, это фантазии мамы", – сказала OBOZREVATEL директор.

Мечтали о втором ребенке

В семье Остапенко учеба была одним из главных приоритетов. Алексей и сам постоянно самосовершенствовался. По словам Лены, он был единственным человеком в части, который вел радиообмен на английском языке и имел на это разрешение.

"С ноября он хотел получить повышение, перейти на пятый уровень и уже вести радиопереговоры на английском за пределами нашей страны. В теории он овладел тремя типами самолетов: истребителем, бомбардировщиком и транспортным самолетом. Этот последний полет тоже был для него ступенькой в повышении квалификации", – вспоминает вдова.

Сейчас Лене придется тяжело привыкать к жизни без Алексея. Раньше вся их жизнь и быт крутился вокруг папы. "Он прослужил в ВСУ десять лет, был офицером. Это не работа с девяти до шести. Его могли вызвать в любое время и он должен был быть готов. Я доставала тревожную сумку, складывала вещи и вручала ему. Такова судьба военных жен. Поэтому я не работала, занималась мужем и ребенком. Мы мечтали и о втором, но не успели", – добавила она.

Пока непонятно, когда состоятся похороны погибших в авиакатастрофе Ан-26. Специалисты еще работают с ДНК родственников. Хоронить всех будут в один день.