"Можно попросить у вас маленький подарок?" Зеленский исполнил мечту девочки из Северодонецка

Президент Владимир Зеленский подарил девочке из Северодонецка (Луганская область) желанный телефон.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Девочка отправила письмо на адрес Офиса президента с поздравлением с Новым годом и Рождеством и с просьбой о небольшом подарке. Так, она попросила у президента сенсорный мобильный телефон.

"Дорогой президент! Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья твоим детям и желаю отличных оценок и много знаний получить. И желаю я еще, чтобы было всё хорошо. Можно попросить у вас маленький подарок? Телефон сенсорный, как у моей мамы. Спасибо, что прочитали мое письмо. Я очень стараюсь хорошо учиться", – сказано в письме.

Зеленский подарил девочке из Северодонецка телефон

Так, у Офисе президента рассмотрели обращение девочки и направили его в Луганскую областную государственную администрацию для рассмотра вопросов, которые находится в их компетенции. Так, в ОП подарили ребенку желанный подарок.

Девочка из Северодонецка написала Зеленскому трогательное письмо

Девочка из Северодонецка написала Зеленскому трогательное письмо

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, поздравил украинцев с Сочельником и наступающим католическим Рождеством Христовым.

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