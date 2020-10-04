Можно ли собирать компании, если кафе и рестораны вышли из карантина: мнение врача

То, что кафе и рестораны возобновили работу после строгого карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, не значит, что собираться там большими компаниями стало безопасно. То же касается и крупных домашних торжеств, таких как свадьба.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы и главный эксперт Департамента охраны здоровья обладминистрации по эпидемиологии Наталья Иванченко (Тимко), сообщается в Telegram-канале "Лікарі-експерти України".

Так, врач напомнила, что можно быть инфицированным COVID-19 без симптомов и заразить человека из группы риска, для которого вирус может быть смертельно опасным.

"Продолжайте соблюдать важные правила: социальная дистанция, мытья рук, маска. Даже когда вы в маске, соблюдайте дистанцию не менее два метра с другими, часто и тщательно мойте руки", – порекомендовала врач.

Также она добавила, что в случае контакта с больным в течение 14 дней после этого следует оставаться дома.

"Сделайте ПЦР-тест, чтобы проверить, есть ли у вас COVID-19, на 14-й день с момента контакта. Если вы общались с человеком, которому поставили диагноз COVID-19, если у вас температура, кашель или затрудненное дыхание, позвоните врачу", – отметила эксперт.

Врач напомнила, что коронавирус "никуда не делся" Скриншот

В случае контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней после этого следует оставаться дома Скриншот

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