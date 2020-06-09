Можно ли повторно заразится COVID-19: Степанов прояснил вопрос

Люди, у которых были обнаружены антитела к коронавирусу, теоретически могут заболеть COVID-19 повторно. Хотя это еще не доказано.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировала пресс-служба МОЗ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость в конца).

"В научной прессе появилась такая информация, есть соответствующие работы. Но мы должны помнить, что коронавирусная болезнь – это совершенно новая инфекция, существующая на сегодня в мире", – отметил он.

Максим Степанов

Министр напомнил, что коронавирус до сих пор изучается. Так же продолжаются исследования относительно повторного инфицирования вирусом человека, который уже переболел COVID-19 и имеет антитела.

В то же время, добавил он, научно доказательных статей или исследований, которые бы четко могли сказать, что это действительно так, пока нет.

"Наши украинские ученые, специалисты, которые, в частности, работают и с Министерством здравоохранения, таких доводов нам еще не предоставляли", – резюмировал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, последние исследования не позволяют утверждать, что люди, переболевшие COVID-19, не могут заразиться повторно, кроме того, антитела к коронавирусу не производятся абсолютно у каждого.

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