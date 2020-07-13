Можно ли подцепить коронавирус в морской воде: врач из Израиля дал ответ
Дистанция 1 метр для купания в море считается безопасной с точки зрения заражения коронавирусом
Повышенная плотность купающихся повышает риск
Безопасная дистанция на пляже – 3 метра
Можно ли подцепить коронавирус в морской воде: врач из Израиля дал ответ.
Вероятность заразиться коронавирусом в море зависит от плотности купающихся.
Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач из Израиля Борис Бриль. "Вопрос, какая плотность купающихся. Если они находятся на расстоянии 1 метра, то да, вполне. А если больше, то вряд ли", – уточнил он.
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Медик напомнил, что за счет течения морская вода постоянно обновляется, "невозможно дважды войти в одну реку".
Вместе с тем он назвал рискованным отдых на пляже, где не соблюдается необходимая дистанция. "Если мы говорим о дистанции 3 метра – это одно. Но если мы говорим о расстоянии в 1 метр, об общении, стаканы, не мыть руки и так далее… Конечно, это фактор риска" – подчеркнул врач.
Полную версию интервью с Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о массовых нарушениях карантинных требований на пляжах Украины. Из-за большого скопления людей они могут стать новым рассадником коронавируса.