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''Может все разрушить'': выяснилось, почему Филарет не возглавил ПЦУ

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Константинополь перед созданием Православной церкви Украины просил тогдашних предстоятелей отказаться от желания возглавить ее.

Об этом рассказал архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии. "Чтобы идти вперед, не деградировать, церковь должна расти, развиваться, она не может оставаться в застое, в эпохе 50-60-70-летней давности. Поэтому мы постоянно советовали и апеллировали к предстоятелям украинских церквей, чтобы они не выдвигали себя кандидатами", – подчеркнул он, передает ВВС.

При этом священнослужитель отметил, что у Филарета сейчас есть шанс войти в историю в качестве одного из создателей поместной ПЦУ, человека, который в течение своей жизни проделал огромную работу и с большой честью и достоинством отошел в сторону.

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Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

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"Или же он имеет шанс разрушить всё, что он строил всю свою жизнь. Выбор за ним", – сказал архиепископ Даниил.

Он также объяснил нынешний статус Филарета: "Он был лидером, мы его называем бывшим митрополитом, и внутри своей страны он может сохранять за собой тот титул, который он имел...".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даниил заявил, что мнения о том, что патриарх Филарет может оказывать влияние на главу ПЦУ Епифания, небезосновательные, однако экс-предстоятелю УПЦ КП стоит предоставить ему абсолютную независимость.

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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