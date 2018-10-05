''Может умереть'': Джемилев заявил об угрозе Сенцову

Если украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, ему необходимо соблюдать процесс выхода из этого состояния, иначе он умрет.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от Блока Петра Порошенко, советский диссидент Мустафа Джемилев высказал свое недоверие сообщениям Федеральной службе исполнения наказаний РФ о прекращении голодовки украинского режиссера, и просит подождать, пока информация подтвердится адвокатом заключенного.

"Конечно, абсолютно никакого доверия к российским службам и СМИ нет, но вот так примитивно лгать тоже, наверное, вряд ли… Хотя они часто и примитивно лгут. Надо проверять эту информацию", - сказал нардеп.

Вместе с тем, Джемилев объясняет, что если Сенцов таки прекратил голодовку, очень важно соблюдать процесс выхода из этого состояния, потому что это смертельно опасно.

"Если он сейчас просто начнет питаться, он может умереть на следующий день. Там должны работать врачи, я не знаю, смогут ли это обеспечить российские службы, но это очень тревожно", - заявил лидер крымскотатарского народа.

Осторожен народный депутат и возможных предположениях, что прекращение голодовки украинского политзаключенного связано с его подготовкой к обмену на трех заключенных граждан России в США.

"Недавно были категорические заявления, что Россия не собирается освобождать Сенцова, хотя в любой момент ситуация может измениться. Но этот обмен не равноценный, Сенцов ни в чем не виноват, он не совершал никакого преступления, а там речь идет о серьезных преступниках", - сказал он.

Олег Сенцов на осмотре 28 сентября 2018 года Фото: ФСИН

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии. Его требованием к властям РФ было освобождение всех украинских политзаключенных. По состоянию на 5 октября украинский режиссер голодает 145 день.

28 сентября ФСИН представила фото изможденного режиссера. Сообщалось, что его отправили в больницу на обследование. Позже российские СМИ со ссылкой на свои источники представили информацию, что Москва якобы готова обменять Сенцова на россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину и готова вести об этом переговоры с США. На что в Госдепе дали жесткий ответ.

Также 4 октября стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России Сенцова.