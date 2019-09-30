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30 сентября • обновлено в 12:52
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"Может не пережить зиму": оккупированный Крым настигла новая беда

3.7т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму в поселке Аршинцево недалеко от Керчи разрушается побережье.

Как сообщает Керчь.ФМ, окупационные власти окончательно решили не обращать внимание на этот пляж и уже давно прекратили делать там какие-либо работы.

Издание отмечает, что побережье находится в плачевном состоянии и может не пережить зиму.

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Побережье в Аршинцево

Побережье в Аршинцево

Керчь.ФМ

"Подпорные стенки продолжают рушиться, треснула лестница, которая также может не пережить зиму и обрушиться, сильно ползет дорога в районе уголка отдыха", – сказано в материале.

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье

В Аршинцево разрушается побережье

Керчь.ФМ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупанты убивают Крым, варварскими методами добывая песок из самого глубокого озера полуострова – Донузлава.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка это побережье укреплялось ещё во времена Союза и Украина в него за все годы не вложила ни гривни, так в чем дело?
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