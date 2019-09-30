"Может не пережить зиму": оккупированный Крым настигла новая беда

В аннексированном Крыму в поселке Аршинцево недалеко от Керчи разрушается побережье.

Как сообщает Керчь.ФМ, окупационные власти окончательно решили не обращать внимание на этот пляж и уже давно прекратили делать там какие-либо работы.

Издание отмечает, что побережье находится в плачевном состоянии и может не пережить зиму.

Побережье в Аршинцево Керчь.ФМ

"Подпорные стенки продолжают рушиться, треснула лестница, которая также может не пережить зиму и обрушиться, сильно ползет дорога в районе уголка отдыха", – сказано в материале.

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

В Аршинцево разрушается побережье Керчь.ФМ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупанты убивают Крым, варварскими методами добывая песок из самого глубокого озера полуострова – Донузлава.

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