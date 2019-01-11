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Может навредить: в Константинополе высказались о влиянии Филарета на главу ПЦУ

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Мнения о том, что патриарх Филарет может оказывать влияние на главу ПЦУ Епифания, небезосновательные, однако экс-предстоятелю УПЦ КП стоит предоставить ему абсолютную независимость.

С таким заявлением в интервью ВВС выступил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ", — считает он.

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По словам архиепископа, Филарет может навредить Епифанию, если будет слишком сильно вмешиваться в административный аспект ПЦУ.

"Все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!" — добавил Даниил.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний

24tv.ua

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх Филарет
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ", — считает он.".....Почему статья не озаглавлена в модном стиле - "Филарету жёстко указали место в истории.Памфилийский Даниил сделал МОЩНОЕ заявление"?.....Ведь в статье прямо об этом говорится.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Федоров Федор, а я бы озаглавил просто и скромно: "Мавр сделал своё дело, мавр может уходить". :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
… и тут до вчерашнего патриарха, а ныне Героя и Духовного Лидера дошло, как виртуозно его поимели … Как сказал один москальский поэт - "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!" :)
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