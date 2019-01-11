Может навредить: в Константинополе высказались о влиянии Филарета на главу ПЦУ

Мнения о том, что патриарх Филарет может оказывать влияние на главу ПЦУ Епифания, небезосновательные, однако экс-предстоятелю УПЦ КП стоит предоставить ему абсолютную независимость.

С таким заявлением в интервью ВВС выступил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ", — считает он.

По словам архиепископа, Филарет может навредить Епифанию, если будет слишком сильно вмешиваться в административный аспект ПЦУ.

"Все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!" — добавил Даниил.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний 24tv.ua

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