Может навредить: в Константинополе высказались о влиянии Филарета на главу ПЦУ

Мнения о том, что патриарх Филарет может оказывать влияние на главу ПЦУ Епифания, небезосновательные, однако экс-предстоятелю УПЦ КП стоит предоставить ему абсолютную независимость.
С таким заявлением в интервью ВВС выступил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.
"Думаю, что владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ", — считает он.
По словам архиепископа, Филарет может навредить Епифанию, если будет слишком сильно вмешиваться в административный аспект ПЦУ.
"Все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!" — добавил Даниил.
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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