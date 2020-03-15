Может ли блокатор вирусов защитить от коронавируса: медик дала ответ

Семейный врач Рита Гофман заявила, что "блокатор вирусов" в виде бейджа, который предлагают в качестве средства защиты от коронавируса COVID-19, является способом заработка на панике.

Комментируя OBOZREVATEL фразу из инструкции к бейджу, в которой говорится, что "при взаимодействии с кислородом генерируется газ – диоксид хлора, который окисляет белки, что приводит к разрушению структуры бактерий", она заметила: "А при чем тут бактерии? Коронавирус – это вирус".

В этом контексте врач заявила: "Я очень сомневаюсь, что сейчас раскручивается что-то дельное. Сейчас ловят рыбку в мутной воде все, кому не лень. Сейчас попрет огромное количество БАДов и прочего. Начинается Клондайк. Зарабатывают, потому что идет паника".

Вирусы, блокатор вирусов, коллаж

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире в Украине активно предлагаются различные средства защиты, эффективность которых не всегда доказана. В частности, в сети пользуются популярностью так называемые "блокаторы вирусов", стоимость которых колеблется от 1 до 3 тысяч гривен.

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Как писал OBOZREVATEL, болгарский врач Веселин Йолов из Софии обнародовал статистику, которая подтверждает, что массовая паника из-за коронавируса бессмысленна, поскольку в зоне риска находится не так много людей.

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