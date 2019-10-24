"Может крыша поехать": в хоре Веревки отреагировали на скандальное обращение к России

Решение записать обращение к гражданам России в 2014 году было принято рядовыми артистами Национального хора Веревки.

"Это была инициатива не руководства, а самих артистов, никто такого указания не давал", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL на правах анонимности работник хора.

"Тогда бытовало мнение, что если обратиться к россиянам, они одумаются. Поэтому и записали такое обращение. У нас есть активные люди, которые это организовали. Но, как видите, это были, как говорится, "напрасные дела", потому что агрессор пошел дальше", – заметил он.

Артисты хора Веревки выступили с инициативой обращения к россиянам

Работник хора также привел доказательства того, что видеообращение хора, всплывшее в сети, было записано "еще в начале 2014 года, сразу после агрессии на Крым".

"Там еще был Авдиевский (руководитель Хора Веревки Анатолий Авдиевский, умерший в 2016 году, - Ред.) и его комментарий, там были артисты, которые давно не работают в хоре", – сказал он.

"Зачем эти материалы поднимают сейчас, чтобы разжечь вражду, мне не понятно", – сказал работник.

Он добавил, что из-за повышенного внимания со стороны прессы руководителю хора Зиновию Коринцу пришлось отключить мобильный телефон, "потому что так может крыша поехать", – пояснили в хоре.

Как писал OBOZREVATEL:

В YouTube на канале "Свобода слова" было опубликовано видео, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми". Позже выяснилось, что видео было записано в 2014 году.

Недавно хор Веревки угодил в масштабный скандал, выступив на сцене с "Кварталом 95". Артисты спели о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, нарвавшись на критику не только рядовых граждан Украины, но и представителей власти.

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