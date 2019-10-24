"Может крыша поехать": в хоре Веревки отреагировали на скандальное обращение к России

Решение записать обращение к гражданам России в 2014 году было принято рядовыми артистами Национального хора Веревки.
"Это была инициатива не руководства, а самих артистов, никто такого указания не давал", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL на правах анонимности работник хора.
"Тогда бытовало мнение, что если обратиться к россиянам, они одумаются. Поэтому и записали такое обращение. У нас есть активные люди, которые это организовали. Но, как видите, это были, как говорится, "напрасные дела", потому что агрессор пошел дальше", – заметил он.
Артисты хора Веревки выступили с инициативой обращения к россиянам
Работник хора также привел доказательства того, что видеообращение хора, всплывшее в сети, было записано "еще в начале 2014 года, сразу после агрессии на Крым".
"Там еще был Авдиевский (руководитель Хора Веревки Анатолий Авдиевский, умерший в 2016 году, - Ред.) и его комментарий, там были артисты, которые давно не работают в хоре", – сказал он.
"Зачем эти материалы поднимают сейчас, чтобы разжечь вражду, мне не понятно", – сказал работник.
Он добавил, что из-за повышенного внимания со стороны прессы руководителю хора Зиновию Коринцу пришлось отключить мобильный телефон, "потому что так может крыша поехать", – пояснили в хоре.
Как писал OBOZREVATEL:
В YouTube на канале "Свобода слова" было опубликовано видео, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми". Позже выяснилось, что видео было записано в 2014 году.
Недавно хор Веревки угодил в масштабный скандал, выступив на сцене с "Кварталом 95". Артисты спели о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, нарвавшись на критику не только рядовых граждан Украины, но и представителей власти.
В хоре Веревки заявили, что изначально якобы отказались выступать, но их заверили, что "это такой стеб". Оказалось, что за 5-минутное выступление артистам заплатили 30 тысяч гривен.
Студия "Квартал 95" в ответ на скандал заявила, что "юмор – их главное оружие", и они будут с гордостью заниматься своим делом.
Саму Гонтареву такие шутки сильно задели. Она даже заявила, что номер "Квартала 95" способен "обвалить" экономику Украины. Ее поддержали некоторые министры и политики, а также ряд журналистов.
Особое внимание скандалу уделил бизнесмен Игорь Коломойский, который "щедро" раздавал комментарии о скандале и в результате перешел на жесткие оскорбления. Досталось не только Гонтаревой, но также министрам Милованову и Бородянскому.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.