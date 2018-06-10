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Может это камни с неба? Крым шокировали ремонтом дорог

1.3тЧитать новость на украинском

В аннексированной Ялте бригада рабочих проводила ямочный ремонт дорог, после которого состояние дорожного полотна практически не улучшилось.

Ялтинцы выражают свои возмущения в соцсетях, пишет в своем Twitter КРЫМский бандеровец.

Twitter КРЫМский бандеровец

"Жители Ялты шокированы ремонтом дорог по ГОСТам оккупантов. Говорят, что такого ужаса Ялта ещё не видела", - написал он отметив, что такая ситуация по всему городу и Крыму.

Twitter КРЫМский бандеровец

Twitter КРЫМский бандеровец

Местами на дорогах так и остались ямы, а на других участках появились возвышенности.

Twitter КРЫМский бандеровец

Twitter КРЫМский бандеровец

Комментаторы под постом отмечают, что от России ничего другого ждать не стоило.

"А может это камни с неба, которых так ждали продажные крымчане? Желали в рассею - привыкайте жить по-рассейски", "Срочно нужно стать на колени и просить, просить", "Говорили же что в России две основные проблемы - дураки и дороги. Дороги обеспечил оккупант, а дураки в Крыму и так были", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле появился генеральный план развития Ялты, составленный на украинском языке.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
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