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"Можем себе позволить": Луценко рассказал, как его семья помогает бойцам АТО

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Генеральный прокурор Юрий Луценко и его семья ежемесячно помогают бойцам АТО.

Как рассказал генпрокурор в интервью "Сегодня", все свои премии он отдает на благотворительность.

"Кроме того, поскольку моя жена Ирина (представитель президента в Верховной Раде. – Ред.) до избрания в парламент занималась бизнесом, а теперь это делает, вернувшись из АТО, мой сын, я могу себе позволить все премии (а они немалые) передавать для оказания помощи участникам антитеррористической операции", - отметил Луценко.

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При этом генпрокурор добавил, что особо афишировать этого не хотел, но таки рассказал, что на Рождество Ирина одному парню-инвалиду, а он — другому, купили спортивные протезы, "чтобы ребята могли не только жить, но и заниматься спортом".

"Сын Саша покупает разную технику в свою родную 55-ю бригаду… Но хватит об этом, благотворительность — это то, о чем публично не объявляют", - добавил Луценко.

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Напомним, ранее генпрокурор ответил на громкие обвинения в свой адрес.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персоны
Ирина ЛуценкоЮрий Луценко
Место
Украина
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