Мозговая предложила закрыть Cosmopolitan Ukraine и "Интер"

Музыкальный продюсер Алена Мозговая заявила о том, что в случае подтверждения факта принадлежности издания Cosmopolitan Ukraine российскому олигарху, его следует закрыть.

В контексте информационной безопасности Украины она также обратила внимание на телеканал "Интер". Об этом она написала в блоге OBOZREVATEL.

"Если будет доказано, что эти издания принадлежат российским олигархам, то наверное, их надо закрывать. Но возникает вопрос: а "Интер"? В "Интере" есть процент ОРТ. Давайте будем последовательными", – призвала продюсер.

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В контексте скандала с экс-заместителем главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгенией Плихиной она заметила: "Это проблема не сегодняшнего дня, и возникла она не на пустом месте. Проблема информационной безопасности Украины корнями уходит еще в совковые времена". По мнению Мозговой, за годы независимости в Украине не было сделано серьезных шагов для ее решения.

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