Мозговая предложила закрыть Cosmopolitan Ukraine и "Интер"

Музыкальный продюсер Алена Мозговая заявила о том, что в случае подтверждения факта принадлежности издания Cosmopolitan Ukraine российскому олигарху, его следует закрыть.
В контексте информационной безопасности Украины она также обратила внимание на телеканал "Интер". Об этом она написала в блоге OBOZREVATEL.
"Если будет доказано, что эти издания принадлежат российским олигархам, то наверное, их надо закрывать. Но возникает вопрос: а "Интер"? В "Интере" есть процент ОРТ. Давайте будем последовательными", – призвала продюсер.
Скандальный новогодний эфир на "Интере" 2015 года
В контексте скандала с экс-заместителем главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгенией Плихиной она заметила: "Это проблема не сегодняшнего дня, и возникла она не на пустом месте. Проблема информационной безопасности Украины корнями уходит еще в совковые времена". По мнению Мозговой, за годы независимости в Украине не было сделано серьезных шагов для ее решения.
Как писал OBOZREVATEL:
4 декабря заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал из-за поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.
Позже появилась информация о том, что журнал Cosmopolitan Ukraine входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.
5 декабря журнал Cosmopolitan Ukraine со скандалом уволил Евгению Плихину.
В январе 2015 года после очередного скандала темой лишения телеканала "Интер" лицензии занялась Верховная Рада Украины. Нардеп Андрей Левус подготовил тематический законопроект, основываясь на том, что 29% акций канала принадлежат российскому ОРТ. Однако решение так и не было принято.
В октябре 2018 года "Интер" опубликовал в сети короткое видео, в котором с сожалением сообщил своим зрителям о необходимости ввести в суточный эфир 75% украиноязычного контента.
В мае текущего года "Интер" попал в новый скандал. В день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в утреннем выпуске новостей телеканал "Интер" не вспомнил о мероприятии.
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