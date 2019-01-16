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''Мозгов не хватает?'' Фарион оскандалилась постом о ''киборгах''

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат Украины от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион опубликовала неуместный гневный пост о защитниках донецкого аэропорта.

Ее не устроило то, что в народе Героев назвали "киборгами" за чрезвычайную выносливость и нечеловеческое противостояние врагу даже в самых безысходных ситуациях. Экс-парламентарий обвинила украинцев в неспособности дать защитникам характеристику, которая соответствовала бы государственному языку. Своими рассуждениями она поделилась на личной странице в Facebook.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

"16 января — День защитников донецкого аэропорта. Не понимаю, или уже совсем измельчали, что даже нашу знаковую военную операцию называем чужим словом-композитом "киборги" (кибернетические организмы)? Для чего? Слов не хватает или мозгов? Или массовизм тупо заедает?" — раздраженно высказалась Фарион.

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Кроме того, она назвала русскоговорящих военнослужащих "москвоязычными защитниками", которые не могут ничего защищать.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • защитник донецкого аэропорта Назарий Чепко заявил, что причиной огромных жертв среди украинских военных в Иловайском котле стало то, что некоторые командиры отдавали приказы на русском языке, а рации бойцов прослушивались.

  • Писательница Лариса Ницой жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка. Она отметила, что такими утверждениями любят манипулировать только "тыловые крысы".

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Темы
Бои за донецкий аэропортЯзыковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Трималась - не стрималася, бодай би ви сказилися! Чи ви Москвi продалися, чи клепками змалiлися? Воякiв ображаєте словами чужомовними… Невже-таки страждаєте дефектами розмовними? Пiду я на летовище, залiзу у лiталище, вмощу в зручне сiдовище своє сухе сiдалище й порину до Канадчини - якщо пiньондзiв вистачить, а вам чиряк небачений нехай на дупi вискочить!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Фарион,больная и тупая...на московии ей бы цены не было... Да и СБУ бы надо к ней внимательно присмотреться сотоварищи.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Насправді вона п'ята колона Кремля
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