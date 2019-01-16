''Мозгов не хватает?'' Фарион оскандалилась постом о ''киборгах''

Бывший народный депутат Украины от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион опубликовала неуместный гневный пост о защитниках донецкого аэропорта.
Ее не устроило то, что в народе Героев назвали "киборгами" за чрезвычайную выносливость и нечеловеческое противостояние врагу даже в самых безысходных ситуациях. Экс-парламентарий обвинила украинцев в неспособности дать защитникам характеристику, которая соответствовала бы государственному языку. Своими рассуждениями она поделилась на личной странице в Facebook.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
"16 января — День защитников донецкого аэропорта. Не понимаю, или уже совсем измельчали, что даже нашу знаковую военную операцию называем чужим словом-композитом "киборги" (кибернетические организмы)? Для чего? Слов не хватает или мозгов? Или массовизм тупо заедает?" — раздраженно высказалась Фарион.
Кроме того, она назвала русскоговорящих военнослужащих "москвоязычными защитниками", которые не могут ничего защищать.
Ирина Фарион
Facebook Ирины Фарион
Как сообщал OBOZREVATEL:
защитник донецкого аэропорта Назарий Чепко заявил, что причиной огромных жертв среди украинских военных в Иловайском котле стало то, что некоторые командиры отдавали приказы на русском языке, а рации бойцов прослушивались.
Писательница Лариса Ницой жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка. Она отметила, что такими утверждениями любят манипулировать только "тыловые крысы".
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