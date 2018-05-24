"Мозги в прошлом веке": Шендерович пояснил "успех" Путина в России

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович пояснил, почему президент РФ Владимир Путин считается очень успешным политиком в стране, несмотря на его агрессивную внешнюю политику.

Как заявил он в интервью львовской газете "Высокий замок", в истории России был лишь короткий период, когда она вышла из "имперской парадигмы".

"В начале 90-х был короткий период, когда мы вышли из имперской парадигмы. Советский Союз и был империей. Никто не строил коммунизм. Последних коммунистов Сталин расстрелял еще в 30-х годах. В начале 40-х вернулись царские ордена, царская форма, игры с церковью. Сталин начал произносить тосты за великий русский народ. Сталин был наследником монархии. Не случайно монархисты так его полюбили. Они поняли, что Сталин, после Ленина и комиссаров, вернул имперскую идею. И стал новым царем", - рассказал Шендерович.

По его словам, такое мышление было ошибочным.

Виктор Шендерович TUT.by

"Имперский строй уже не был жизнеспособным. Мы проспали техническую революцию... Правила игры в мире изменились, а Россия пытается играть по старым правилам, пытается играть в шахматы за доской, по которой на другой стороне уже никто не сидит. Кто-то после аннексии Крыма сказал, что с точки зрения XVIII-XIX вв. Путин бы считался успешным политиком, потому что завоевал кусок земли, увеличил территорию: народу больше - денег больше. Это свидетельствует, что и мозги населения остались в XVIII-XIX вв." - пояснил он.

Он считает, что этот "имперский" парадокс не объяснить ни проблемами с образованностью, ни генетикой.

"Какая образованность? У власти люди с образованием - школа КГБ. О генах... Если имеете в виду историческую генетику, то как метафору это можно принять. Но по генах, то, например, сегодняшняя российская эмиграция на Западе - одна из самых успешных. Это в основном продвинутые талантливые люди с чувством собственного достоинства. Я говорю именно о русских, не о евреях. То есть с генетикой все нормально...", - подытожил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников рассказал, кто привел Путина к власти.