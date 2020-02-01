"Мозги свои продай!" Героиня "собачьего скандала" обратилась к Брагару

Пенсионерка, которой депутат из партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, заявила, что сожалеет о том, что голосовала за Владимира Зеленского.

Как сообщает "Мой Кропивницкий", пенсионерку зовут Любовь Колючая. Она находится на пенсии с 1967 года, а до этого работала диспетчером на автовокзале.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше, если не умеют управлять", – сказала женщина, комментируя высказывания народного депутата.

Женщина также отметила, что разочарована тем, что голосовала за действующего главу государства на президентских выборах.

"Голосовали за Зеленского. Думали будет улучшение. Но пришло разочарование", – отметила пенсионерка.

Также женщина добавила, что "Слуга народа" подставила украинцев.

"Теперь получается, что вот так они говорят. Подставили нас", – сказала женщина.

Отметим, что в сети начали саркастически реагировать на так называемый "собачий скандал". В частности, появились мемы с собаками, которых якобы украинцы должны продавать, чтобы заплатить за газ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар попал в еще один скандал, связанный с волонтеры, которые устроили конфликт с водителем автобуса через русского языка.

Позже Брагарь попытался оправдаться тем, что он новичок в политике, и не имеет опыта общения с массами.

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