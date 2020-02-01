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2 февраля • обновлено в 00:34
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"Мозги свои продай!" Героиня "собачьего скандала" обратилась к Брагару

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Пенсионерка, которой депутат из партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, заявила, что сожалеет о том, что голосовала за Владимира Зеленского.

Как сообщает "Мой Кропивницкий", пенсионерку зовут Любовь Колючая. Она находится на пенсии с 1967 года, а до этого работала диспетчером на автовокзале.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше, если не умеют управлять", – сказала женщина, комментируя высказывания народного депутата.

"Мозги свои продай!" Героиня "собачьего скандала" обратилась к Брагару

Женщина также отметила, что разочарована тем, что голосовала за действующего главу государства на президентских выборах.

"Голосовали за Зеленского. Думали будет улучшение. Но пришло разочарование", – отметила пенсионерка.

Также женщина добавила, что "Слуга народа" подставила украинцев.

"Теперь получается, что вот так они говорят. Подставили нас", – сказала женщина.

Отметим, что в сети начали саркастически реагировать на так называемый "собачий скандал". В частности, появились мемы с собаками, которых якобы украинцы должны продавать, чтобы заплатить за газ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар попал в еще один скандал, связанный с волонтеры, которые устроили конфликт с водителем автобуса через русского языка.

Позже Брагарь попытался оправдаться тем, что он новичок в политике, и не имеет опыта общения с массами.

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Автор
Глеб Иванов
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kolesnikov dzhon
kolesnikov dzhon
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ---- http://xx.org.ua/mblog
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