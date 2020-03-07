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7 марта • обновлено в 14:06
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Минздрав запустил Telegram-бот о коронавирусе в Украине

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Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавирусе в Украине. Чат-бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot.

Также работает Telegram канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине, говорится в сообщении на сайте Урядовий портал.

Это единственный Telegram канал, верифицирован Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов.

Источники с актуальной информацией о случаях заболеваемости, вызванных новым коронавирусом:

Напоминаем перечень источников МОЗ Украины, где вы можете получить достоверную информацию о здравоохранении:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский менеджер Павел Чернышев привел 11 фактов о вирусе, чтобы разрушить мифы и уменьшить панику вокруг его распространения. По его словам, если человек имел прямой контакт с зараженным на коронавирус, вероятность его инфицирования оценивается в 1-5%, при этом 80% болеют в очень мягкой форме, а смертность удалось сократить до 0,5-1%.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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