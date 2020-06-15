МОЗ показало список опасных для Украины стран из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран с высоким уровнем распространения COVID-19 – их граждане обязаны проходить обсервацию по прилету в Украину.

Как говорится на сайте пресс-службы Государственной пограничной службы, страны поделили на "красную" и "зеленую" зону с высоким и низким уровнем распространения болезни, соответственно. В "красной" зоне оказались 50 государств, где количество зараженных превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Люди, которые попадут из этих стран в Украину, должны будут пройти 14-дневную обсервацию.

"Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 года №480 предусмотрено, что пересечение государственной границы лицом, прибывшим из государства с высоким уровнем распространением COVID-19, является основанием для обсервации этого лица", – сообщает пресс-служба.

К слову, Украина оказалась в "зеленой" зоне – здесь количество подтвержденных случаев составляет 37 на 100 тысяч населения.

Список стран с высоким уровнем распространения COVID-19

Список стран с высоким уровнем распространения COVID-19

Список стран с высоким уровнем распространения COVID-19

Список стран с высоким уровнем распространения COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.