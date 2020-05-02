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3 мая • обновлено в 22:47
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Как вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19: в Минздраве озвучили правила

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Украинцам напомнили правила вызова скорой помощи при подозрениях на коронавирус COVID-19.

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Рекомендации в субботу, 2 мая, на Facebook-странице и Telegram-канале опубликовал Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Вызов "скорой" при коронавирусе

Вызов "скорой" при коронавирусе

Коллаж

Отмечается, что в связи с пандемией нагрузка на систему экстренной медицинской помощи сильно увеличилась.

"Кроме вызовов, связанных с COVID-19, ежедневно поступают сообщения о других неотложных ситуациях", – подчеркнула пресс-служба.

В случае подозрения на COVID-19, как рассказали в ЦОЗ, необходимо сообщить о симптомах, информации о путешествиях и возможных контактах с больным новой инфекцией.

"Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь. Все вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, можно обговорить со своим семейным врачом", – сообщили медики.

В Минздраве также порекомендовали:

  • взять себя в руки, успокоиться;

  • отвечать на все вопросы диспетчера;

  • назвать точный адрес вызова или ориентиры, если место неизвестно;

  • назвать фамилию, пол, возраст больного, если паспортные данные неизвестны, указать пол и ориентировочный возраст;

  • описать жалобы больного;

  • сообщить, кто и по какому номеру телефона вызывает бригаду;

  • обеспечить бригаде беспрепятственный доступ к пострадавшему;

  • изолировать животных, если они рядом.

Как писал OBOZREVATEL, полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв COVID-19 до конца года, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус Министерство здравоохранения Центр общественного здоровья скорая помощь карантин
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а при тоталитаризме,просто набирали номер и приезжала скорая..
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