Министерство здравоохранения записало видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине, чтобы не перегружать медицинскую систему.

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Ролик был опубликован 3 мая пресс-службой Минздрава. Министерство показало, как сложно заниматься обычными домашними делами в специальной защите, которую использует медперсонал на работе.

Однако, "эксперимент" обычные граждане могут прервать в любую минуту, а врачи, которые борются с COVID-19 – нет.

Скрин видео

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынуждены отказаться от развлечений на период карантина.

Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются", – отметило минитерство.

Как писал OBOZREVATEL, разведка США выяснила, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.