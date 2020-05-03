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4 мая • обновлено в 11:28
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Минздрав опубликовал трогательное видео о важности карантина

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Министерство здравоохранения записало видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине, чтобы не перегружать медицинскую систему.

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Ролик был опубликован 3 мая пресс-службой Минздрава. Министерство показало, как сложно заниматься обычными домашними делами в специальной защите, которую использует медперсонал на работе.

Однако, "эксперимент" обычные граждане могут прервать в любую минуту, а врачи, которые борются с COVID-19 – нет.

"Устали сидеть дома?" Минздрав опубликовал трогательное видео о карантине

Скрин видео

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынуждены отказаться от развлечений на период карантина.

Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются", – отметило минитерство.

Как писал OBOZREVATEL, разведка США выяснила, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус карантин видео Министерство здравоохранения врачи
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не сидел дома не сижу и не собираюсь ,сидите если хотите а у меня частный дом машина езжу куда хочу))))разве что перестал ходить в супермаркеты ,зачем в них ходить если можно заказать по интернету и все привезут домой по ценам ниже АТБ)))))))
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