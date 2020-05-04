Отец-иностранец пытается вывезти дочь от украинки в Мексику: Минюст встал на его сторону

Дело маленькой украинки Мишель-Андреа из Запорожья вновь будут рассматривать в суде. Отец-мексиканец хочет отобрать ребенка у матери и увезти за океан.

Несколько месяцев назад суд Запорожья принял решение оставить маленькую девочку с мамой, поскольку родители находятся в сложных отношениях и переезд матери в Мексику может негативно отразиться на ребенке. В мае должен состояться апелляционный суд. Однако "мексиканский муж" продолжает войну.

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Иностранца поддержал Минюст

Эта история длится с лета 2018 года. Украинка Яна Чистякова с дочерьми (старшая – от другого брака) и мужем-иностранцем прилетели в Запорожье навестить смертельно больную маму Яны. Однако отношения в семье не ладились. И когда мексиканец, оставив семью в Запорожье, куда-то пропал на несколько месяцев, Яна подала на развод.

С тех пор иностранец ведет настоящую войну за то, чтобы отобрать дочь и вывезти в Мексику. Он воспользовался Гаагской конвенцией от 1980 года и заявил, что супруга обманом вывезла Мишель в Украину.

Яна с маленькой Мишель Facebook Яны Чистяковой

На сторону иностранца, как ни странно, встало и Главное управление юстиции в Запорожской области. Его сотрудники принимают самое активное участие в судебных разбирательствах, фактически выступая в роли адвоката иностранца.

"Ранее суд постановил, что два часа в день отец может видеть ребенка. Он теперь ночью присылает СМС с требованием в такое-то время привести дочку в парк. Я прихожу, а его нет. Сейчас карантин, но его это не смущает. Муж заявляет, что я не даю ему видеться с ребенком, но это неправда. Продолжает звонить, оскорблять. К сожалению, моя мама уже умерла, но даже ее он вспоминает с оскорблениями. И требовал встречи с ребенком в день похорон моей мамы. Это очень трудно выдерживать", – рассказывает OBOZREVATEL Яна.

Боюсь, что плеснет кислотой

Мексиканец даже нанял неизвестных, которые вытребовали медицинские документы девочки в поликлинике.

"Они пытаются доказать, что уровень здравоохранения в Мексике выше, чем в Украине. Хотя это далеко не так. Я в Мексике перенесла удаление аппендикса. Сначала там поставили неправильный диагноз. В результате у меня остался огромный уродливый шрам. И это была одна из лучших частных клиник в Мексике. А об уровне государственной медицины в этой стране даже говорить не приходится. Моя дочь проходит все медобслуживание по законам Украины. И то, что наша медицина якобы хуже Мексиканской, абсолютно бездоказательно", – уверяет Яна.

Сейчас молодая мать даже не может работать. "До отъезда в Мексику я занималась маникюром. Пыталась как-то вернуться к работе, чтобы заработать денег на жизнь. Но я боюсь, когда звонит мужчина и просит записать его на маникюр. Вдруг он просто ворвется в дом и вырвет ребенка. Подобное со мной случалось уже дважды. Я заходила в подъезд с ребенком на руках, а неизвестный мужчина меня толкал. Приходилось выбегать на улицу и звать соседей на помощь, чтобы меня проводили до квартиры", – говорит Яна.

Яна с дочерьми Facebook Яны Чистяковой

Против мужа Яна уже инициировала несколько уголовных дел, но они не движутся. Одно из них – о том, как мексиканец прямо из детской коляски забрал папку с документами, которые Яна собиралась отправить в суд. По словам женщины, это зафиксировано камерами видеонаблюдения ТРЦ, в котором все происходило.

"Я уже обращалась в полицию, что бы меня как-то оградили от этого человека. Не знаю, что он дальше придумает. Боюсь, что и кислоту в лицо плеснет. Моя жизнь и так превратилась в ад", – рассказывает Яна.

Приносит дочери игрушки, а потом отбирает

Из-за того, что ГУ Минюста в Запорожской области фактически заблокировало бракоразводный процесс (пока другой суд не решит вопрос о том, выдавать ли Мишель мексиканскому отцу), Яна не может даже рассчитывать на алименты.

"В 2018 году отец фактически отрекся от ребенка и никак не помогает в его содержании. Даже когда дочь попала в больницу, он туда пришел, но отказался платить за лекарства. На встречи с ребенком приносит игрушки, которые потом отбирает, заставляя малышку плакать. Его устраивает ситуация, когда я сама обеспечиваю дочь. Отцу не интересно, на какие средства она питается и одевается. Когда мы приехали в Украину, Мишель было пять месяцев, а тут она живет уже почти два года. Единственная его цель – разлучить дочь со мной. Это просто его месть", – продолжает Яна.

Яна после возвращения в Украину Facebook Яны Чистяковой

По словам Яны, на встречи с дочкой мексиканец часто приходит возбужденный, а забрав ребенка поиграть, постоянно смотрит в телефон. "Однажды он просто уснул на лавочке. Если бы меня не было рядом, Мишель легко могла бы потеряться", – говорит Яна.

"Наш суд отправил документы ему в Мексику. Хотя он живет тут, в Украине, недавно получил годовую визу в нашу страну. Но свой адрес он никому не говорит. Естественно, документы в Мексике не получит. Когда он был в суде, я просила, чтобы ему вручили документы. Но там отказались – мол, все отправили в Мексику по месту жительства. Вот такой заколдованный круг", – рассказывает Яна.