Главная Новости
21 ноября • обновлено в 12:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Моя країна заплуталася і втратила гідність

Читать материал на украинском

Моя країна заплуталася і втратила гідність.

Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати.

Моя країна заплуталася і втратила гідність

Час прокидатися... Не мовчати...

Новости
А дело ведь не в Порошенко

Ми - нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити.

І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому - наша сила.

Не забуваймо про це.

З Днем гідності і свободи, українці!

Прокидаймося. Вже час.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Евромайдан День Достоинства и Свободы
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
3
Смешно
23
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро, скоро чубатые твари , близится ваш конец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шо ещё невмерла усра-ина ,а жаль ,пока только гниёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Так заплутала, что стала гнилой, и триперный краиной.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги