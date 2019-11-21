Моя країна заплуталася і втратила гідність.

Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати.

Час прокидатися... Не мовчати...

Новости А дело ведь не в Порошенко

Ми - нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити.

І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому - наша сила.

Не забуваймо про це.

З Днем гідності і свободи, українці!

Прокидаймося. Вже час.

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