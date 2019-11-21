Моя країна заплуталася і втратила гідність.
Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати.
Час прокидатися... Не мовчати...
Новости
Ми - нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити.
І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому - наша сила.
Не забуваймо про це.
З Днем гідності і свободи, українці!
Прокидаймося. Вже час.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.