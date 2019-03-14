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"Моя дочь – не амеба!" Разъяренный Кива устроил в прямом эфире переполох из-за Томоса

4.5тЧитать материал на украинском

Председатель профсоюза МВД и Социалистической партии Украины Илья Кива бурно отреагировал на слова политолога Владимира Цыбулько о том, что люди без Томоса и без украинского языка "вырастут млекопитающими, а людьми не станут".

Конфликт разгорелся в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE. Кива подскочил к оппоненту и попросил не переступать черту.

"Мне будет все равно на эфир… Есть неприкасаемые вещи, и я вас очень попрошу не трогать детей. Не забалтывайтесь!", - предупредил он.

Илья Кива и Вадимир Цыбулько

Илья Кива и Вадимир Цыбулько

NEWSONE

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До этого Кива в ходе своего выступления назвал Томос и украинский язык "воздухом, которым нас пытаются накормить".

"Накормить детей мы можем реальной пищей. У меня двое детей - дочка и сын-первоклассник. Я накормлю его Томосом и "мовой", он вырастет крепким взрослым?.. Если мне нечем будет кормить ребенка, я буду искать способы для его существования - уезжать, делать что угодно, чтобы выросли мои дети", - высказался он.

Цыбулько напомнил, что человека не бывает без духовного компонента и национальной идентичности.

"Моя дочь - офицер полиции, которая выросла и пошла защищать родину без вашего Томоса и "мовы", потому что я воспитал ее на личных примерах. И она воспиталась не амебой, а человеком" - заявил Кива.

В перепалку вмешался политический комментатор Сергей Поярков, который напомнил, что с точки зрения биологии все люди - млекопитающие и Кива, фактически, "обиделся на учебник биологии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный активист заявил об угрозах от Кивы.

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Персона
Илья Кива
Место
УкраинаКиев
Теги
Томосукраинский язык
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Глинкин Александр
Глинкин Александр
кива маладец евобы министром внутринних дел
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Серж Серж
Серж Серж
Кива или дурак или рекламу себе делает
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Мовнюки-хорошие мойщики унитазов! Это доказано
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