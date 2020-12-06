Сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, решил вспомнить о своей борьбе за необходимость создания Вооруженных Сил Украины.

Напомню, что после 1 курса тогдашнего КГУ, я проходил службу в ограниченном контингенте войск в Афганистане.

После службы (1983-85 годы) я начал пропагандировать идею службы украинцев только на территории Украины и освобождение от службы студентов, проходящих обучение в вузах.

Во время бойкота военной кафедры в Киевском университете я поддержал идею реформирования прохождения военных лагерей для студентов, в том числе сокращение сроков и сохранения исключительно военной подготовки. Наши требования руководство вуза выполнило!

В марте 1987 года я, Ростислав Хотин, Павел Бальковский и Сергей Никитин (ушел в мир иной) подготовили и выпустили информационное приложение к газете "Киевский университет" – "Дружба" (это приложение ранее выдавался для студентов-иностранцев, которые учились в нашем университете).

В газете мы выступили против службы студентов-украинцев в Советской армии и обосновывали необходимость службы только после завершения обучения и только на территории Украины!

Тогдашняя власть Советской Украины была шокирована:

– нашу газету запретили;

– все республиканские газеты заклеймили позором наш национализм;

– статью против нас перепечатала главная газета Советского Союза и Коммунистической партии "Правда"!

Далее продолжалась наша борьба за "Украинский мир" в Киевском университете, создание Народного движения Украины и провозглашения Независимости!

Но это уже совсем другая история.

Итак, мы – студенты Киевского университета имени Тараса Шевченко приближали создание Вооруженных Сил независимой Украины, как могли!

Поздравляю с Праздником Всех причастных!