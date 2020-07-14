"Мовний" законопроект якогось бужанського — це одна із спроб реваншу Путіна в Україні та, власне, одна із "червоних" ліній, перейшовши яку, існуюча "зелена" Верховна Рада втратить свою легітимність...

Україна і в цьому питанні має чинити спротив всіма доступними і доцільними методами і засобами. Бо мова — це зброя! А функціонування української мови — це питання не гуманітарне, а національної безпеки Держави.

Друзі, зараз нам всім нелегко, а виглядає, що буде ще важче...

Будьмо готові до активних державо-захисних дій як на фронті зовнішньому, так і внутрішньому.

Зараз ми, українці, знаходимося у своєрідному оточенні, ворог наступає зі всіх сторін.

Пам’ятаєте, так же важко було нам на Майдані та на початку Війни...

Але з Божою допомогою, об’єднавшись навколо ідеї Самостійної та Соборної Держави, прорвемо вороже кільце, вийдемо на оперативний простір і Переможемо у нашій Війні за Незалежність.

Так буде.

Слава Україні!

P.S. Сьогодні підрозділи УДА провели чергову ротацію особового складу на російсько-українському фронті. Воюємо...