"Мовний законопроект" Бужанського - це реванш Путіна в Україні

Дмитрий Ярош Общество 19:27, 14.07.2020

"Мовний" законопроект якогось бужанського — це одна із спроб реваншу Путіна в Україні та, власне, одна із "червоних" ліній, перейшовши яку, існуюча "зелена" Верховна Рада втратить свою легітимність...

Україна і в цьому питанні має чинити спротив всіма доступними і доцільними методами і засобами. Бо мова — це зброя! А функціонування української мови — це питання не гуманітарне, а національної безпеки Держави.

Друзі, зараз нам всім нелегко, а виглядає, що буде ще важче...

Будьмо готові до активних державо-захисних дій як на фронті зовнішньому, так і внутрішньому.

Зараз ми, українці, знаходимося у своєрідному оточенні, ворог наступає зі всіх сторін.

Пам’ятаєте, так же важко було нам на Майдані та на початку Війни...

Але з Божою допомогою, об’єднавшись навколо ідеї Самостійної та Соборної Держави, прорвемо вороже кільце, вийдемо на оперативний простір і Переможемо у нашій Війні за Незалежність.

Так буде.

Слава Україні!

P.S. Сьогодні підрозділи УДА провели чергову ротацію особового складу на російсько-українському фронті. Воюємо...

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС

Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенко пригласил киевлян развлекаться до утра. Видеофакт

Названо имя десантника, павшего на Донбассе от обстрелов наемников РФ. Фото

Украина понесла потери на Донбассе. Почему молчит Верховный Главнокомандующий?

Антоненко заявил о возможной подготовке его убийства. Видео обращения "Риффмастера"