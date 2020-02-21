Главная Новости
21 февраля • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Вячеслав Кириленко
Вячеслав Кириленко
Все статьи автора

Мова як гарант майбутнього

1.5т
Читать материал на украинском

Людина може бути вільною, лише коли свободу має її народ. Демократія стабільна, лише коли люди об’єднані навколо цінностей. Цінність свободи є самодостатньою. Однак реалізовується вона через закон як взаємообмеження, культуру як ідентичність народу, громадянську активність як взаємодію вільних людей. Така взаємодія ефективна, коли є спільна Мова, спільна Історія, спільне Майбутнє. І постійна боротьба за нього.

Новости
Про "неписьменних" лідерів, контрафактні тиражі та віру в Перемогу

Але всі люди різні. Вороги України завжди прагнуть мінімізувати потенціал того, що нас по-справжньому об’єднує. Вони розуміють: одна українська мова - від вулиці до парламенту - гарантує спільне українське Майбутнє. Дві мови в українських реаліях свідчать, що пошук такого майбутнього ще триває.

Образно кажучи, "рускій мір" піде від нас лише тоді, коли на вулицях міст перестане панувати російська. Точніше, коли вона лишиться лише як мова російської національної меншини в Україні. Також це означатиме, що спільне пере- і проживання минулого утвердилося остаточно, а майбутнє вільної людини є усвідомлено невід’ємним від прийдешнього її країни. І необовязково у фізичному, але завжди у філософському розумінні цього слова.

З Днем Рідної Мови Вас, дорогі українці!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Тег
украинский язык
Источник
Источник: Facebook В'ячеслава Кириленка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
11
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Раскина Элла
Раскина Элла
АрМоВира - понад усе! СУХЕС!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
МОВА як 100% майбутнього розвалу НОвоСанжарии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги