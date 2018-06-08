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"Мова нравится": экс-охранник Януковича оскандалился с русским языком

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Бывший начальник штаба службы безопасности беглого президента Владимир Павленко на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что плохо понимает украинский язык.

Он давал показания в Оболонском райсуде Киева по видеосвязи из оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает "Украинская правда", первую часть допроса прокуроры вели на украинском языке, а ответы свидетель давал на русском.

Потом адвокат Януковича заявил, что тот испытывает трудности с пониманием вопросов, поэтому он просит прокуроров перейти на русский язык.

Прокурор сам спросил Павленко, понимает ли он украинский, на что тот ответил: "Я давно не слышал украинского и не разговаривал на нем, хотя он мне и нравится".

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После этого прокуроры начали задавать вопросы уже на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом допросе Павленко уже заявил, что во время событий Революции Достоинства в 2014 году тогдашняя оппозиция якобы планировала совершить теракт на Майдане с целью дискредитации власти.

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Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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