Это шикарно!!! Знаете чем отличается Моссад от СБУ? Рассказываю.

В ходе сложной спецоперации израильская служба внешней разведки Моссад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100.000 наборов для анализа на коронавирус. Обычно Мосад не занимается подобными вопросами, связанными со здравоохранением, но на этот раз в связи с экстремальными обстоятельствами на фоне пандемии коронавируса Моссад, под руководством Йоси Коэна, не смог остаться в стороне и взял на себя важную задачу по восполнению острой нехватки диагностических наборов для граждан Израиля. Эти наборы представители Мосада искали в разных странах и доставили из двух, названия которых запрещены к публикации. В ближайшие дни агенты Моссада проведут дополнительные операции по доставке в Израиль еще 4 миллионов наборов, склады которых имеются в разных государствах

А теперь новости от СБУ и лейтенанта Баканова. Служба безопасности Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля за почти 24 600 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина. СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.

Как говорится "Почуствуйте разницу". И ведь мы понимаем, что обе структуры должны заниматься безопасностью государства в той или иной форме. Но одна занимается национальной безопасностью и находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?

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