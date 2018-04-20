Москву подняла Золотая Орда – украинский историк

Толчок к развитию Московского княжества, на территории которого позже возникла современная Россия, был дан во времена Золотой Орды.

"Московское княжество начало развиваться при монголо-татарах", - сказал "Обозревателю" главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

Историк напомнил о том, что "Киевская Русь вобрала в себя границы практически всей Восточной Европы. Это была средневековая империя, наибольшее в те времена государство".

Далее это государство "раздробилось на разные земли и княжества, развитие пошло разными путями". При этом на территории северо-восточной Руси образовалось Московское княжество, которое "начало развиваться при монголо-татарах", - продолжил Кульчицкий.

Успех Московского княжества он пояснил тем, что "фактически Ивану Калите, одному из первых московских князей, удалось взять на себя функцию сбора дани для татар со всех окрестных княжеств". Благодаря этому "Московское княжество начало расти".

При этом "оно заимствовало совершенную военную организацию, налоговую систему и в целом администрацию – у татар она была совершенной. И, опираясь на поддержку монголо-татар, после того как образовалась Золотая Орда, большое Московское княжество стало одной из составных частей Золотой Орды наряду с другими ханствами – Крымским, Казанским, Астраханским, и в результате поглотило все эти ханства, когда они пришли в упадок", - напомнил историк.

"В таком случае, каким образом в Московском княжестве могло существовать православие?" - спросил "Обозреватель". "У монголо-татар была большая веротерпимость. Для них было важно только то, чтобы регулярно платилась дань", - пояснил Кульчицкий.

Он также добавил: вопреки распространенному мнению, город Москву основали не киевские князья, а местный боярин Степан Кучка.

Как писал "Обозреватель", во время выступления в Верховной Раде Украины 19 апреля по случаю принятия обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной церкви статуса автокефальной, президент Петр Порошенко сказал: "Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву".