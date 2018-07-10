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Микола Підвезяний
Микола Підвезяний
Головний редактор інформагенства "Главком"Все статьи автора

Москва знову може виписати грамоту

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Колись у Путіна виписали грамоту Ложкіну. Він наплодив російськомовних журнальчиків в Україні, а потім вигідно їх спродав Курченку і отримав "пяць" від старшого брата!

Тепер Москві варто було б виписати грамот керівникам Суспільного. Зробити так, щоб мовник з найбільшим покриттям мав найменший рейтинг, - це дорого коштує. Раніше УТ-1 та укррадіо можна було по-любому зловити навіть на найглибшій периферії. Старше покоління його обов'язково дивилось і слухало. Коли ж футбол, олімпіада або музична подія у прямому ефірі, то усі перемикали на Перший... І він був у першій десятці. А тепер там глухо.

Парадокс: медіареформатори роблять телебачення для тих, хто його не дивиться, а радіо для тих, хто його не слухає. Чи це, може, так і треба?

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А результат, як кажуть у Москві, на ліцо...

Поїдьте в село: усі перейшли з старого-доброго "брехунця", який 25 років як міг просував українське, на радіо Пятница. А там, наче й війни не було: Буланова та Стас Михайлов... І сигнал, на диво, потужний.

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Автор
Микола ПідвезянийМикола Підвезяний
Место
Украина
Объект
СМИ
Источник
Источник:Facebook Миколи Підвезяного
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