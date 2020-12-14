Как стало известно из американской прессы, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подписал рекомендацию консультативной группы использовать вакцину Pfizer и BioNTech против COVID-19. Это значит, что после решения FDA, федерального агентства по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, об экстренном разрешении применения вакцины, с понедельника в США начинается массовая вакцинация.

Уже известно о том, что началась погрузка вакцины в грузовики и самолеты с тем, чтобы утром в понедельник соответствующие лечебные учреждения уже располагали тем количеством вакцины, которое обеспечит старт этой кампании. Ожидается, что примерно ко второй половине февраля будет отгружено 100 миллионов доз этой вакцины.

В общем, именно на США и Великобритании можно будет наблюдать влияние вакцинации на общий ход эпидемии в этих двух странах. Что касается США, то высказываются различные мнения по поводу возможной динамики эпидемии. По самым оптимистичным данным, падение до минимального уровня заболеваемости, позволяющее вернуться к жизни, какой она была до пандемии, возможно до конца весны. Пессимистические прогнозы говорят о том, что это случится поздно летом.

В любом случае, человечество переходит к активным действиям в борьбе с вирусом и это вселяет определенный оптимизм, поскольку просвета в этой ситуации видно не было. Последние страны, в частности – Швеция, признали ошибочность ставки на эффект "стадного иммунитета" или на то, что пандемия пройдет естественным путем.

Будем считать понедельник началом действительного массового усилия по противодействию пандемии, но именно в этот день следует обратить внимание на две странности, которые наверняка, найдут свое логическое пояснение. Об одной мы уже писали, а до другой просто не доходили руки.

Первая странность заключается в том, что и США, и Британия, методом вакцинации хотят добиться примерно того результата, который сейчас имеет Китай, а это + 10-20 зараженных в день и ни одного погибшего. При этом, в Китае вообще не было "второй волны". И это при том, что Китай осуществляет авиасообщения со всеми странами, которые его не приостановили. При этом, насколько известно, никакой массовой вакцинации там не производилось. За счет чего там получен такой результата – непонятно.

Вторая же странность касается РФ. Заключается он в том, что там запущена в производство вторая вакцина, плюсом к пресловутому "Спутнику". Зачем вторая вакцина, если первая (со слов россиян) имеет примерно такую же эффективность, как и американская или британская? Ведь насколько известно из открытых источников, создание даже одной вакцины – трудоемкий и дорогой процесс, а вот зачем их было делать две?

Ну а плюс к этому, стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две отличные вакцины собственного производства, Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?

В любом случае, ясность во все эти вопросы будет внесена после 20 января, поскольку до этого момента просто нет заинтересованной стороны, которая хотела бы и могла получить эти ответы.

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