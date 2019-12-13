В апреле 1993 г. Сребреница была объявлена Советом Безопасности ООН "зоной безопасности" под защитой международного миротворческого контингента.

Рассматривалась возможность поручить охрану Сребреницы украинскому батальону, но кто-то в центре миротворческих операций ООН высказал сомнения, а смогут ли православные украинцы защитить мирное местное мусульманское население от нападения армии боснийских сербов, которые тоже православные, поэтому приняли решение направить голландцев.

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11 июля 1995 г. подразделения боснийских сербов под командованием генерала Р.Младича в результате военной наступательной операции захватили эту "зону безопасности" ООН. Несколько десятков тысяч боснийских мусульман оказались в ловушке. 300 голландских миротворцев вели себя очень нерешительно. Ясно, что войск боснийских сербов было в несколько раз больше, однако "голубые каски" могли настоять, чтобы командование сил ООН срочно прислало военную помощь. Но голландцы вместо того чтобы горой стать на защиту местных мусульман начали переговаривать с генералом Р.Младичем. Тот пообещал всему населению безопасность, но отделил от мирных граждан мужчин в возрасте от 12 до 65 лет, а это более 8 тыс. человек, предложив остальным нескольким десяткам тысяч срочно эвакуироваться. Женщины, почуяв неладное, наотрез отказались оставлять одних мужчин. Тогда Р.Младич надавил на голландцев, а те стали уверять мусульманское население, что все под контролем и нечего бояться. В горьких слезах мусульманские женщины оставляли своих родных и вместе со стариками и детьми пешком отправились за десятки километров, чтобы расположиться на территории под контролем армии боснийских мусульман. Боснийские сербы предложили голландским миротворцам сопровождать огромную людскую колонну, чтобы ее не обстреляли по дороге и избежать жертв, пообещав, что с остающимися мужчинами ничего плохого не произойдет. Как это не удивительно, но голландцы оставляют защищенный решением ООН "анклав безопасности".

Это было катастрофическое решение. Как только "голубые каски" вмести с колонной мусульманских женщин, стариков и детей ушли, все мужское население Сребреницы, а это больше восьми тысяч человек было расстреляно. Чтобы скрыть следы преступления, армия боснийских сербов, используя тракторы и багеры выкопала несколько котлованов, куда закопала тела расстрелянных, при этом аккуратно маскируя следы остатками растительности. Как часто бывает, при убийстве такого огромного количества людей, в суматохе нескольким мусульманам удалось выжить и выбраться. Прибывшие из Сребреницы в безопасный регион мусульманские женщины стали бить тревогу. Голландцы толком не могли объяснить, почему в полном составе ушли из "анклава безопасности", оставив один на один безоружных мусульман перед подразделениями боснийских сербов. В свою очередь, боснийские сербы стали утверждать, что транспортировали всех мужчин из Сребреницы в распределительные лагеря по всей территории Республики Сербской. Через месяц война стала подходить к концу из-за полного поражения сербских сепаратистов на территории Хорватии и вхождения хорватской армии на территорию Боснии для поддержки местных мусульман в боях с боснийским сербами, которые стали терпеть одно поражение за другим. С целью избегания массовых кровопролитий мировое сообщество послало дополнительно вооруженные Стабилизационные силы.

После Дейтонского соглашения территория Сребреницы отошла под управление боснийских сербов, поэтому никто из местных мусульман не спешил возвращаться домой, а те, кто решился, застали полностью безлюдный город. Правозащитные организации забили тревогу, требуя детального международного расследования, куда делись более восьми тысяч человек. Все понимали, что произошла огромных размеров трагедия, но было трудно доказать преступление, так как боснийские сербы полностью отрицали убийства. Стало очевидным, что нужно найти доказательства, может кто-то из окружения генерала Младича или простых солдат снимал экзекуции фотоаппаратом или на видео. С началом мира на территорию Боснии было отправлено десятки агентов западных спецслужб, среди которых были сербы по происхождению, чтобы в ресторанах, барах, разливочных слушать, что вспоминали недавние бойцы армии боснийских сербов. По пьяным разговорам бывших армейцев стало на 100% понятно, что произошла трагедия немыслимых размеров. Однако нужно было получить подтверждающие видеоматериалы, которые оказалось тайком сделали для личного тщеславия несколько бойцов. Эти материалы у подвыпивших собственников были куплены за несколько тысяч долларов, понятно без указания целей для чего они нужны. То, что там было запечатлено – потрясло весь цивилизованный мир.

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Срочно в Сребреницу было отправлено несколько поисковых групп, которые смогли определить места массовых захоронений. До сегодня из многих братских могил было выкопано останки более восьми тысяч человеческих тел. Они все прошли экспертизу на ДНК и были опознаны кому принадлежали, а затем перезахоронены на огромном мемориале. В 2003 г. власти Республики Сербской БиГ признали массовые убийства мусульман в Сребренице, в 2010 г. парламент Сербии осудил резню, но отказался признать ее геноцидом. В 2007 г. Международный трибунал квалифицировал действия боснийских сербов как "преступления геноцида". В январе 2009 г. Европарламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице. С 2001 по 2017 гг. Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за массовые убийства в Сребренице ряд командиров боснийских сербов к различным срокам. Сам генерал Р.Младич был приговорен к пожизненному заключению.

Однако кажется очень странным замечание российского президента, что если украинская сторона установит контроль над не контролированным участком украинско-российской границы, то без массовой амнистии боевиков есть опасность появления новой Сребреницы на Донбассе.

Хотел бы только напомнить, что до Сребреницы самым массовым расстрелом мирного населения в новейшее время считалась черниговская Корюковка, где нацистами в 1943 г. было убито 7 тысяч мирных украинцев, хотя в советские времена, как правило, вспоминали трагедию белорусской Хатыни, но там 180 убитых. Напомню, что в 1933 г. от геноцида пострадали именно украинцы, которых от голодной смерти погибло 7 млн. человек из-за политики советского руководства и Кремля. Те из голодающих, которые хотели спастись от страшной смерти войска НКВД и Красной Армии не пускали через административную границу с Россией, где ситуация была лучше. Кроме того, когда Совет Безопасности ООН рассматривал вопрос о признании преступлений в Серебренице актом геноцида, именно Москва наложила на это решение вето. Сейчас РФ выступила с инициативой отпустить генерала Р.Младича из тюрьмы дожывать свой век в России, так как он болен. Также известно, что во время войны в Боснии Москва оказывала всяческую поддержку именно боснийским сербам, там в их армии воевал российский добровольческий батальон, бойцы которого совершили массу военных преступлений. Особой славой в этом батальоне пользовался угадайте кто – да тот же Стрелков (Гиркин), офицер ФСБ, который принимал активное участие в оккупации Крыма, лично опекая главу крымского парламента Константинова, а потом оставивший свой кровавый след на Донбассе, будучи "министром обороны" не признанной "ДНР". Поэтому опасаться Сребреницы на Донбассе нужно не от украинцев, которые в истории страдали не раз от массовых убийств и геноцида, а таких как Стрелков.

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