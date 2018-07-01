Москва править не будет! Варфоломей сделал историческое заявление о единой церкви в Украине

В Константинополе не признают и никогда не признавали церковной власти Москвы над Украиной.

Как передает пресс-служба Вселенского патриархата, об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей, подчеркнув, что Константинополь не разрешал "передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха".

"Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола", - сказал он.

По словам Патриарха, Вселенский Престол желает, чтобы "разделенное в Украине церковное тело было восстановлено".

"Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская Церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в интересах народа Божьего и сохранения Всеправославного единства, и сегодня борется для урегулирования церковных дел в Украине", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в УПЦ МП пригрозили Украине кровопролитием из-за создание единой церкви.