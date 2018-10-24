''Москва подстрекает церкви'': Филарет озвучил скандальные планы России

Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны самостоятельно принять решение о присоединении к Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП Филарет в эфире "Украинского радио", подчеркнув, что в избрании той или иной парафии украинской церкви или российской никто сторонний вмешиваться не должен.

"Мы верим в то, что монахи-украинцы выберут Украинскую православную церковь. Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы", - сказал он.

Патриарх Филарет

Филарет также считает, что Россия пытается "подстрекать" церкви, на которые имеет некоторое влияние, к прекращению молитвенного единения с Константинопольским патриархом, однако это приведет к изоляции самой РПЦ.

"Москва уже заявила, что она прекращает молитвенное единение с Вселенским патриархом. А сейчас подстрекает другие церкви. В частности, Антиохийскую православную церковь, Сербскую церковь подстрекает, чтобы они не имели молитвенного единения с Вселенским патриархом. Но все это, на наш взгляд, временное. Потому что прекращая единения с Вселенским патриархом, они прекращают единения с подавляющим большинством православных церквей", - сказал Филарет.

"Долго такое положение существовать не может. И рано или поздно Москва будет вынуждена прекратить эту раскольническую деятельность. Потому что если она не прекратит, то она окажется в изоляции", - добавил он, отметив, что РПЦ будет вынуждена выйти из конференции европейских церквей и конференции канонических епископов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.