Россия хочет восстановить империю. ПЦУ стоит у нее на пути – архиепископ

Предстоятель Украинской православной церкви (ПЦУ) митрополит Епифаний находится на этом посту уже более полугода.

Каковы первые итоги его деятельности? Что можно отнести в список его заслуг? Насколько серьезно по нему бьют заявления почетного патриарха Филарета? Есть ли у главы ПЦУ команда единомышленников внутри церкви? Ставится ли его авторитет под сомнение? И, наконец, уместны ли разговоры о его смене?

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

– Владыка Епифаний был интронизирован 3 февраля. Прошло более полугода с тех пор. Можно ли уже подводить определенные итоги, говорить о том, каким руководителем церкви он себя проявил?

– Действительно, прошло уже даже немного больше, чем полгода. Фактически его служение как предстоятеля началось 15 декабря, от избрания на Объединительном соборе Православной церкви Украины. В его руки был вручен Томос об автокефалии.

На его плечи легла огромная ответственность в чрезвычайно сложных условиях. Не просто продолжать работу предшественников, как это бывает, когда меняется предстоятель в церкви - или после смерти, или после ухода на покой предыдущего. А здесь это произошло в совершенно новых чрезвычайных условиях, когда нужно работать как предстоятелю уже признанной Поместной Православной церкви, предстоятелю церкви, которая образовалась путем объединения трех ветвей украинского православия, в условиях политических изменений, когда фактически полностью сменилась власть в государстве.

Митрополит Епифаний во время богослужения Официальный сайт ПЦУ

В этих условиях митрополит Епифаний показал, что он является настоящим предстоятелем, который смог сохранить единство церкви, удержать ее авторитет в обществе, о чем, в частности, свидетельствуют и социологические опросы. Экспертами он считается одним из самых авторитетных религиозных деятелей в Украине, что для иерарха, который возглавляет церковь меньше, чем год, является очевидным достижением.

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И самое важное: несмотря на все внешние и внутренние вызовы, мы видим, что церковь является стабильной и развивается. Что, безусловно, вызывает у противников единства украинской церкви, ее статуса автокефалии, совершенно противоположные, чем у нас, чувства и время от времени реакцию сопротивления, в том числе информационного.

– Вы упомянули о сопротивлении, о противниках. Как известно, почетный патриарх Филарет в последнее время делает довольно неоднозначные заявления, в частности, направленные лично против владыки Епифания. Например, он заявил, что владыка "не имеет никакой власти". Насколько это серьезный удар лично для владыки?

– Понятно, что позиция почетного патриарха, которую он в последнее время заявляет в интервью в СМИ, для многих верующих Украинской православной церкви является поводом для печали и разочарований.

Какой большой была мера восхищения в украинском обществе в целом и среди верующих нашей церкви, в частности, тем огромным жертвенным шагом ради блага и единства украинской церкви, который сделал патриарх Филарет в декабре прошлого года, когда он отказался быть выдвинутым на предстоятеля объединенной церкви! Но последние его действия и заявления, безусловно, вызывают и горечь, и разочарование, и боль.

Но мы видим, что никакой весомой поддержки и в самой церкви, и тем более в обществе такие заявления и такая позиция почетного патриарха не имеют.

Митрополит Епифаний, архиепископ Евстратий на встрече с министром иностранных дел Павлом Климкиным Официальный сайт ПЦУ

Я думаю, что это действенный пример того, что митрополит Епифаний, хоть и является молодым по возрасту иерархом, даже перед такими вызовами показывает опыт и опытность, внутреннюю моральную устойчивость. Несмотря на любые выпады оппонентов, он не опускается до уровня ссоры, распространения слухов, сплетен или их комментирования. Он сохраняет надлежащий для предстоятеля уровень и ответственности, и нравственной позиции, почитая все, что сделано патриархом в прошлом, почитая его личность, его огромный и неоспоримый вклад в развитие украинской церкви и ее автокефалии, но вместе с тем справедливо подвергая критике те последние заявления и шаги, которые он делает.

Что касается заявлений почетного патриарха о какой-то несамостоятельности митрополита Епифания, то они связаны с тем, что он отказывал патриарху Филарету в исполнении его ультимативных пожеланий единолично отказаться от Устава, от решения Объединительного собора и фактически по-волюнтаристски передать патриарху Филарету всю церковную власть.

На это митрополит Епифаний справедливо отвечал: это не зависит от меня, потому что церковь не управляется единолично. Церковь по своей природе является соборной организацией, эта соборность укоренена в традиции Православной церкви.

То, что было воспринято Собором 15 декабря, было воспринято целой церковью - епископатом, духовенством, верующим народом. И все это единолично своей собственной волей, своим собственным мнением или желанием отменять или переминовывать действительно невозможно.

Возможно, патриарх Филарет не хочет этого принять и понять, что такой способ руководства церковью в условиях признанной Поместной церкви, очевидно, не может иметь своего продолжения.

Как иерарх митрополит Епифаний является самостоятельным. Нет каких-то лиц или каких-то институтов, тем более внецерковных, на что, возможно, намекает в своих заявлениях почетный патриарх, которые бы давали указания за пределами украинской церкви, что ему делать или как ему действовать. Нет этого. Но митрополит руководит церковью соборно, с привлечением епископата, духовенства, прислушиваясь к мнению верующих. И именно поэтому и епископат, и духовенство, и верующие его поддерживают. Даже перед лицом таких неожиданных вызовов.

Митрополит Епифаний во время панихиды по погибшим во время Революции Достоинства Официальный сайт ПЦУ

– В Украине состоялась смена власти, и сегодня новые руководители страны не проявляют особого интереса к церковной тематике и к церкви как таковой. Это хорошо или плохо, когда церковь фактически остается без внимания государства?

– Во-первых, я бы не делал категорического утверждения, что церковь остается без внимания государства. Очевидно, что на фоне того, сколько внимания уделяло государство вопросу Томоса, вопросу переговоров с Вселенским патриархатом и другими поместными церквями в прошлом году, нынешние события не являются такими активными.

Но для этого есть и вполне объективные причины. Есть признанная Автокефальная Поместная Украинская церковь, есть Томос. И многое из того, что для украинского православия было невозможно еще в прошлом году, стало возможным сейчас. Например, прямое взаимодействие с Вселенским патриархом. Поэтому государство в определенной степени выполняло функцию посредника. Прямой диалог сегодня постепенно налаживается и с другими поместными церквями.

Итак, по сравнению с прошлым годом, внимания государства по объективным причинам меньше. Очевидно также, что изменение самой политической команды в государстве тоже является объективной причиной. Потому что вопросы, касающиеся формирования власти, будущей государственной политики, лежат в первом ряду для новой команды. Так же как и в 2014 году не церковными вопросы стояли в первую очередь на повестке дня для государственной власти - стояли вопросы отпора агрессору. Но это не означало, что государство не уделяло внимания церковным вопросам. Так же и сейчас.

Для меня лично свидетельством того, что этим вопросам уделяется и будет уделяться внимание, является визит президента к Вселенскому патриарху, встреча с ним.

– В России ПЦУ продолжают называть "раскольниками". Как в этой ситуации следует действовать руководству церкви? Стоит ли реагировать вообще?

– Надо понимать, что Русская церковь находится в плену государственной власти. Мы, живя в условиях демократического украинского государства, в значительной степени забыли тот опыт пребывания в условиях тоталитарного контроля, который был во времена Советского Союза. А в России все эти механизмы восстановлены и даже усилены.

К тому, что официально заявляет Русская церковь, надо относиться примерно так же, как надо было относиться к ее заявлений во времена СССР, когда она официально говорила, что нет никаких гонений на религию, нет никакого преследования за вероисповедание и так далее. Вынуждена была говорить неправду, потому что была в неволе.

И сейчас, когда они говорят об украинской церковь ложь, они это говорят не потому, что хотят засвидетельствовать истину, а потому что это необходимо для российского государства.

Почему для российского государства важно, чтобы украинской церкви не существовало? Потому что цель современного российского государства, его политического руководства - восстановить в той или иной форме империю с центром в Кремле. А без Украины восстановить империю, очевидно, невозможно.

Чтобы привлечь Украину, ее нужно контролировать не только политически и экономически, но также и властвовать духовно. Это они пытаются делать через Московский патриархат в Украине. В таких условиях признать, что Украинская церковь действительно есть, означает отказаться от дальнейшей возможности реализовать эти неоимперские планы. К этому они не готовы.

– Как вы знаете, на Объединительном соборе были различные кандидатуры на должность предстоятеля церкви. Ставится ли сегодня внутри церкви под сомнение авторитет владыки Епифания?

– Нет никаких объективных оснований говорить о наличии чего-то подобного. Выборы предстоятеля завершились 15 декабря, по Уставу он избирается пожизненно.

Возможно, потому, что наше общество сейчас еще насыщено избирательными переживаниями, не сразу могут быть распознаны как безосновательная фантазия, различные информационные "вбросы" про "перевыборы". Ни каноническое право, ни церковный Устав не предусматривают никаких "перевыборов". Попытки же разделить Украинскую церковь, как мы это уже увидели и о чем сказано ранее, безуспешны и не имеют в самой церкви поддержки.

Зачем же распространяются такие фантазии? Исходя из того, о чем мы только что говорили - и об итогах работы митрополита Епифания, и о том, как с московской стороны идет сопротивление и признанию, и единению Украинской церкви, - следует делать вывод. Единственная сторона, которая больше всего заинтересована в том, чтобы в среде Украинской церкви разжигать споры - это сторона, которой препятствует единство и автокефалия Церкви в Украине.

Эта сторона связана с Москвой через различные средства, в том числе информационные. Она производит и распространяет и слухи, и сплетни, направленные на то, чтобы создавать впечатление, будто Православная Церковь Украина разделена, слаба, недолговечна и так далее.

Для чего? Речь идет не столько о том, что они хотят засвидетельствовать какую-то правду, которая им стала известна. Они ставят несколько задач. Во-первых, видя успешную работу митрополита Епифания, они всячески пытаются подрывать его авторитет. Но это им не удается и не удастся, как не удавались все прежние попытки это сделать. Потому что все эти ложные волны не имеют реальной основы.

Если бы действительно были какие-то настоящие проблемы, то тогда бы это было видно тем, кто является незаангажированным и наблюдает за ситуацией. Но мы видим, что раз за разом, месяц за месяцем только из одних и тех же источников, так или иначе связанных с Москвой, исходят все новые и новые волны грязи, которой пытаются облить и ПЦУ, и лично митрополита Епифания.

Митрополит Епифаний на празднике по случаю 5-й годовщины Нацгвардии Украины Официальный сайт ПЦУ

Причина не в самом митрополите. Причина в том, что его успешная деятельность и успех Православной Церкви Украины Москве мешает.

Второй момент - это то, что по внутренним причинам, из потребностей самого Московского патриархата, им необходимо своему духовенству и своим верным внушать мысль, что ПЦУ - это "что-то слабое, разделенное и недолговечное".

В течение всего прошлого года они говорили, что не будет Томоса, не будет никакой признанной Украинской Автокефальной церкви. А когда это все произошло, они цеплялись до последнего - говорили, что подписей не хватает, а если подписи есть, то это не те подписи. Цеплялись к любой глупости, чтобы доказать, что не произошло то, что произошло.

Так же и сейчас. Свою паству, своих священников, своих епископов они пытаются убедить, чтобы не допустить их единение с Православной Церковью Украины.

Говорят, что кто-то не доволен митрополитом Епифанием. Поэтому и говорят, что Москва им не удовлетворена, это правда. Потому что они не надеялись, что он сможет удержать ситуацию, он сможет удержать единство церкви, он сможет мудро управлять, хотя и молод по возрасту и был не очень известен как церковный иерарх. Но доказал делами, есть Божие благословение на его избрание, и церковь не ошиблась, выбрав именно его предстоятелем. В этом есть рука и воля Божья.

Уставом церкви предстоятель избирается пожизненно. И поэтому любые попытки разжечь новую "предвыборную кампанию" безосновательны. Нет никаких оснований говорить о том, что предстоятель в ПЦУ должно измениться. Только те, кто хочет разрушить Украинскую автокефальную церковь, разрушить ее единство, будут так говорить и делать. Но надо понимать, кто это такие и для чего они это делают.

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