"Москва хочет заполучить Вышинского": адвокат Сущенко озвучил его шансы

После оглашения приговора украинскому журналисту Роману Сущенко появилась возможность для его обмена на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как заявил журналистам адвокат украинца Марк Фейгин, это нужно сделать немедленно.

"Сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом", - передает его слова "Интерфакс-Украина".

Роман Сущенко Укринформ

Он отметил, что по его информации, Москва хочет вернуть Вышинского на родину.

"Насколько, мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство высказывает в отношении Романа Сущенко", - сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что этот обмен "зависит от Москвы, а не от Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский районный суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Напомним, 17 мая Вышинского арестовали на два месяца без права на залог.

На заседании об апелляции на арест директор "РИА Новости Украина" призвал лишить его украинского гражданства.