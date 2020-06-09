Москва хочет аннексировать Приазовье, Путин не отказался от плана – Карин

Общество 12:52, 9.06.2020 Обновлено: 13:20, 9.06.2020

Смягчение Россией условий пересечения Керченского пролива украинскими судами свидетельствует о том, что Москва не отказалась от сценария по аннексии Приазовья.

Об этом в интервью "Фактам" заявил военный обозреватель Юрий Карин.

Москва хочет аннексировать Приазовье, Путин не отказался от плана – Карин
Facebook Черноморского флота ВМС РФ

По его мнению, то, что в последнее время украинские гражданские суда более или менее свободно пересекают Керченский пролив, не является результатом официальных переговоров между странами.

"Возможно, это результат договоренностей российской стороны с выгодополучателями из числа украинских бизнес-кругов, деклассированных хозяев Донбасса, на невыгодных для нашей страны позициях. Можно также допустить какие-либо соглашения с иностранными судовладельцами в виде кулуарных договоренностей, исключающих поддержку со стороны правительств, осуждающих оккупацию АРК и милитаризацию Черного и Азовского морей, Керченского пролива", – сказал эксперт.

Он считает, что "послабления", введенные Россией, являются лишь временными мерами по отношению к отдельным компаниям и бизнес-структурам.

"Данные шаги Москвы могут также рассматриваться как желание Путина задобрить Запад перед подготовкой "обнуления", а также исходя из меморандума, поданного Украиной в Международный трибунал по морскому праву", – заявил Карин.

OBOZREVATEL убежден, что смягчения для украинских кораблей являются только способом создания Россией красивой картинки для мирового сообщества на фоне подготовки к захвату юга Украины.

"С другой стороны, такие действия Москвы по созданию режимов проходов говорят о том, что Москва не отказалась от сценария по аннексии Приазовья", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может легитимизировать Крым как российский и окончательно утратить возможность пересекать Керченский пролив, если согласится на раздел Азовского моря с Россией.

Комментировать
Общество

Смотрите также

ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе: у врага большие потери

Вокруг смерти волонтера АТО разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

В телах экипажа MH17 нашли осколки российской ракеты "Бук"

"Не основание для запрета фильма": Ткаченко высказался об актерах-нон грата в Украине