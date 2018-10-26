''Москва готовится к вторжению'': Филарет озвучил планы Кремля по Томосу

Украинская церковь и государство не призывает к насилию и не собирается силой отбирать храмы у Московского патриархата, слухи об этом распространяются пособниками оккупантов.

По мнению предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, это делается для того, чтобы оправдать очередное вторжение Москвы в Украину.

"Не столько говорят про Томос, как про захват храмов. Все это идет из Москвы. Москва готовит основания, чтобы вмешаться силой, как на Донбассе. Сейчас хотят новую причину придумать – защиту российской церкви Московского патриархата, защиту православных. И поэтому, зная это, мы не допустим никакого насилия и не дадим поводов влезать в наши украинские дела и церковную жизнь", - заявил Филарет.

Патриарх Филарет

На агрессивно настроеных радикалов есть влияние полиции и власти.

"После Майдана радикальные силы хотели захватить Киево-Печерскую Лавру. Мы сказали, что мы против, и они отступили. Послушали нас тогда и послушают в будущем, думаю", - ответил Филарет на вопрос о том, как успокоить воинственных людей.

По словам архиепископа Черниговского и Нежинского, спикера Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратия (Зори), Украина делает все, чтобы не нагнетать ситуацию.

"Мы не призываем к агрессии, не должно быть захватов и насилия. Украинская держава тоже делает все, чтобы не нагнетать ситуацию и не провоцировать. С боку государства все было сделано, чтобы предупредить ситуацию. Даже радикальные партии и организации не говорят и не призывают. Кто об этом говорит и кому это выгодно? Москва и их саттелиты. Не нужно ускорять то, что и так произойдет", - заявил он.

Евстратий (Зоря)

Филарет также прокомментировал угрозу со стороны МП внутри единой церкви:

"Провокационные заявления с боку епископов Московского патриархата есть. Но их может и не быть. Потому что сегодня есть, а через время не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Филарет объяснил, кто может помешать созданию единой УПЦ.