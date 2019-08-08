"Москва будет нас убивать": Забужко указала на сигнал для Украины в убийстве морпехов

Гибель четырех морпехов ВСУ во время перемирия свидетельствует о том, что Москва продолжит убивать украинцев и не намерена соблюдать никакие договоренности.

Такое мнение выразила украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook. Также она поделилась фото погибших Героев и отметила, что сделала это впервые за несколько лет.

Погибшие морпехи "Новинарня"

"Я очень давно этого не делала, едва ли не от 2015 года: не постила фотографий наших погибших. Немного из малодушной слабости – потому что меня каждый раз заливало слезами, – но и по другой причине, важной: весь наш медиаресурс как-то так хитро научился сообщать о наших потерях, что это вызвало уже не гнев против Москвы, которая в очередной раз пришла нас убивать, а только тупое, зудящее раздражение – "доколе?". И получалось, что, оплакивая своих убитых, ты невольно принимаешь участие в построении чужой, причудливо искривленной картины мира – той, где убитые есть, а убийцы нет (как говорил мне год назад таксист, "А при чем здесь Россия?")", – отмечает писательница.

Также ее возмутила риторика нынешней украинской власти, которая абсолютно не соответствует происходящему и не демонстрирует адекватной реакции на очередную агрессию России.

"В конце выскакивает, как черт из табакерки, широко улыбающийся мурзик и заявляет, что "надо просто перестать стрелять" – не нападающему перестать, а жертве! И миллионы загипнотизированных потенциальных жертв радуются почти по Подервянскому: "А правда, ребята! А дело говорит!"... Так вот, все это кончилось. Все – кроме одного: Москва и дальше будеи нас убивать. Всех, без разбора – и всех тех мурзиков, чьей задачей было нас разоружить, тоже. Только это сейчас надо, наконец, понять, глядя в эти лица – всем. Только это. И чем поскорее. Вечная вам память, мальчики. Спасибо вам. И простите нас", – эмоционально подытожила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал