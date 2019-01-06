''Москва 400 лет без Томоса'': экс-президент Украины поставил на место пропагандистов РФ

Русская православная церковь не может судить о каноничности независимой ПЦУ, поскольку сама в течение сотен лет живет без Томоса.

Как передает ВВС, на это обратил внимание бывший президент Украины Виктор Ющенко в комментарии российским пропагандистам "Первого канала", которые предъявили ему, что действия Украины якобы "неправильные".

"Да еще же Томоса не было, как могли признавать, если Томоса не было? Это московская церковь может жить 400 лет без томоса", — объяснил Ющенко пропагандистам.

ВВС

В ответ корреспондент не смог внятно оспорить слова бывшего украинского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров уже раскрыл нелегитимность РПЦ, дав совет патриарху Кириллу.