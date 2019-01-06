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''Москва 400 лет без Томоса'': экс-президент Украины поставил на место пропагандистов РФ

3.8тЧитать материал на украинском

Русская православная церковь не может судить о каноничности независимой ПЦУ, поскольку сама в течение сотен лет живет без Томоса.

Как передает ВВС, на это обратил внимание бывший президент Украины Виктор Ющенко в комментарии российским пропагандистам "Первого канала", которые предъявили ему, что действия Украины якобы "неправильные".

"Да еще же Томоса не было, как могли признавать, если Томоса не было? Это московская церковь может жить 400 лет без томоса", — объяснил Ющенко пропагандистам.

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''Москва 400 лет без Томоса'': экс-президент Украины поставил на место пропагандистов РФ

ВВС

В ответ корреспондент не смог внятно оспорить слова бывшего украинского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров уже раскрыл нелегитимность РПЦ, дав совет патриарху Кириллу.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦроссийская пропаганда
Персона
Виктор Ющенко
Место
Украина
Теги
Томоспропаганда
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Ющенко, ти краще поясни де Дитяча лікарня майбутнього? На яку твоя чума 250 лямів грн при курсі 5 зібрала!
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минин евген
минин евген
ага и 800 лет без мозга.
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