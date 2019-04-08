"Московское нашествие!" В сети вспомнили, как "отбили" Харьков

Пять лет назад была проведена первая успешная операция по освобождению от "московского нашествия" востока Украина.

Данные события вспомнил в Facebook директор департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко и опубликовал соответствующие фото.

"Еще до официального провозглашения АТО… во время силовой операции была освобождена от сепаратистов Харьковская областная госадминистрация", - написал он.

Шевченко напомнил, что в операции участвовали силы восьмого отдельного полка специального назначения "Ягуар" Национальной гвардии Украины по решению министра Арсена Авакова под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака.

Артем Шевченко, Facebook

Артем Шевченко, Facebook

Артем Шевченко, Facebook

Степан Полторак Артем Шевченко, Facebook

Арсен Аваков Артем Шевченко, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате антитеррористической операции силами МВД в Харькове 7 апреля 2014 года было полностью зачищено от сепаратистов захваченное и подожженное здание областной государственной администрации.

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