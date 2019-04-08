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"Московское нашествие!" В сети вспомнили, как "отбили" Харьков

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Пять лет назад была проведена первая успешная операция по освобождению от "московского нашествия" востока Украина.

Данные события вспомнил в Facebook директор департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко и опубликовал соответствующие фото.

"Еще до официального провозглашения АТО… во время силовой операции была освобождена от сепаратистов Харьковская областная госадминистрация", - написал он.

Шевченко напомнил, что в операции участвовали силы восьмого отдельного полка специального назначения "Ягуар" Национальной гвардии Украины по решению министра Арсена Авакова под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака.

"Московское нашествие!" В сети вспомнили, как "отбили" Харьков

Артем Шевченко, Facebook

"Московское нашествие!" В сети вспомнили, как "отбили" Харьков

Артем Шевченко, Facebook

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"Московское нашествие!" В сети вспомнили, как "отбили" Харьков

Артем Шевченко, Facebook

Степан Полторак

Степан Полторак

Артем Шевченко, Facebook

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Артем Шевченко, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате антитеррористической операции силами МВД в Харькове 7 апреля 2014 года было полностью зачищено от сепаратистов захваченное и подожженное здание областной государственной администрации.

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Персона
Артем Шевченко
Место
УкраинаХарьков
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Комментарии
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
И после того как бандеры начали расстреливать и сжигать людей, они еще имеют претензии, что Крым и Донбасс от низ тварей отделился?!)))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"была проведена ПЕРВАЯ успешная операция по освобождению от "московского нашествия" востока Украина" Ржу не могу! Из этого бреда следует, что была вторая и так далее?
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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3
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