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Московия и Путиностан: украинцы оценили идею переименовать Россию

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Украинцы неоднозначно отреагировали на предложение писательницы Ларисы Ницой о переименовании России в Московию.

Согласно опросу на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 18,7 тысяч респондентов, за такое название для соседа-агрессора выступили 40% респондентов.

Еще 8% указали, что РФ стоит переименовать в честь ее президента и называть Путиностаном. Однако 31% подчеркнул, что не имеет значения, как называть страну, поскольку "для Украины они оккупанты".

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Еще 21% респондентов, реагируя на рвение Ницой "восстановить историческую справедливость", предложили вариант с переименованием Украины в Киевскую Русь.

Московия и Путиностан: украинцы оценили идею переименовать Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой уже выступала с инициативой о переименовании России в Московию в связи с тем, что термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

Позже она уточнила, что Московское царство никогда не входило в состав Руси, а называть страну-агрессора Московией предложили ученые.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОпросы Обозревателя
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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минин евген
минин евген
а граждан педерации переименовать в немытых долбоёбов.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Скакуны окончательно тронулись умом.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
минин евген, но самым правильным названием было бы Окраина! что собственно соответствует истине.
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