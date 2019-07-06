"М*скальня должна уехать!" Корчинский предложил способ борьбы с фанатами "Л/ДНР"

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что все те, кто симпатизирует идее "русского мира" и террористическим "Л/ДНР", должны покинуть территорию Украины.

Националист выступает за то, чтобы Донбасс был заселен исключительно украинским населением. Свою категоричную позицию он изложил в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ясно, что вся эта москальня должна уехать на нечерноземье, откуда приехали их деды и отцы. И нам эти люди не нужны. Нам нужны территории и реконкиста. И заселить Донбасс теми, кто там жил до Голодомора, – снова украинцами, которых они выморили голодом. Эта публика не нужна, и мы не можем жить с ними в одном государстве. Они – в Сибирь, пожалуйста. Но пробовать понравиться этим людям бессмысленно", – высказался Корчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Корчинский заявил, что практически все жители временно оккупированного Донбасса являются предателями Украины и пособниками захватчиков. Он отметил, что не считал бы их таковыми, если бы они вели подпольную борьбу с агрессором или уехали с неподконтрольных территорий.

Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем. По его мнению, другого варианта освобождения этих территорий просто не существует.

Также он считает, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории. По его словам, страна должна готовиться к такому решительному шагу, поскольку возможности для него могут возникнуть в любой момент.

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