Москаль – об украинизации сферы обслуживания: наш парламент напринимал глупостей

Бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что законы об украинском языке якобы не отвечают Конституции, а большая часть сферы обслуживания в Украине – русскоязычная.

Свое мнение политик высказал в эфире телеканала "НАШ". Программа с участием Москаля ("Смотрящие") была опубликована в YouTube 2 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Москаль в эфире канала "НАШ" Скрин видео

Ведущие попросили Москаля прокомментировать языковой вопрос в Украине.

"Пойдите в любой киевский ресторан, для чего так ехать далеко на Закарпатье?.. И скажите – "Я хочу пообідати". Вам официант: "Вы хотите пообедать?". Сразу меню на каком языке даст? На русском... Ну все", – сказал он.

По мнению политика, почти 70% сферы обслуживания в стране русскоязычная. Он пояснил это тем, что "она в частных руках" и "государственного ничего нет".

"Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает – главное, чтобы он был профессиональным был, официант, бармен, повар и тому подобное.

Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить – ну, а что, Креминь [уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь], может, наденет колпак и фартук и будет варить борщ украинский?" – спросил Москаль.

Он также раскритиковал законы, которые регулируют использование государственного языка в Украине. Политик уверяет, что они не соответствуют международным нормам.

"Наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду надо лет десять, чтобы это все разобрать. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

Поднимите этот закон – четко написано: "В бытовом [общении] нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств", – заявил Москаль.

Напомним:

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября рассмотрела конституционность закона о государственном языке, но не приняла решение.

В этот день сторонники языкового закона окружили здание КСУ, его взяли под охрану силовики.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что закон, регулирующий использование украинского языка как государственного, не является проблемным.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геннадий Москаль, комментируя скандал в Сюртивской ОТО, где новоизбранные депутаты после присяги исполнили гимн Венгрии, заявил, что на Закарпатье не существует венгерского сепаратизма.