Москаль – об украинизации сферы обслуживания: наш парламент напринимал глупостей

Бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что законы об украинском языке якобы не отвечают Конституции, а большая часть сферы обслуживания в Украине – русскоязычная.

Свое мнение политик высказал в эфире телеканала "НАШ". Программа с участием Москаля ("Смотрящие") была опубликована в YouTube 2 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущие попросили Москаля прокомментировать языковой вопрос в Украине.

"Пойдите в любой киевский ресторан, для чего так ехать далеко на Закарпатье?.. И скажите – "Я хочу пообідати". Вам официант: "Вы хотите пообедать?". Сразу меню на каком языке даст? На русском... Ну все", – сказал он.

По мнению политика, почти 70% сферы обслуживания в стране русскоязычная. Он пояснил это тем, что "она в частных руках" и "государственного ничего нет".

"Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает – главное, чтобы он был профессиональным был, официант, бармен, повар и тому подобное.

Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить – ну, а что, Креминь [уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь], может, наденет колпак и фартук и будет варить борщ украинский?" – спросил Москаль.

Он также раскритиковал законы, которые регулируют использование государственного языка в Украине. Политик уверяет, что они не соответствуют международным нормам.

"Наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду надо лет десять, чтобы это все разобрать. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

Поднимите этот закон – четко написано: "В бытовом [общении] нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств", – заявил Москаль.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геннадий Москаль, комментируя скандал в Сюртивской ОТО, где новоизбранные депутаты после присяги исполнили гимн Венгрии, заявил, что на Закарпатье не существует венгерского сепаратизма.