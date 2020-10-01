Москаль – о пожарах на Луганщине: свои сожгли непрофессионализмом и бездействием

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.

В эфире "Апостроф Live" 1 октября он сказал, что главу региона сменили на человека, у которого вообще нет опыта в ликвидации пожаров.

"Мне вспоминается старое советское выражение: "Враги сожгли родную хату". А здесь свои сожгли своим непрофессионализмом и абсолютным бездействием. То, что на Луганщине искусственно насаженный лес, не знает, пожалуй, только тот, кто не умеет читать. Там нет леса, который мог бы существовать в своей среде, он искусственно насажен. 97% всех лесных насаждений находятся на подконтрольной украинским властям территории. В 2014-2015 годах, когда были обстрелы с "Градов", лес горел, но были профессиональные кадры, локальные посты, был запрет ходить в лес за грибами, на шашлыки. Везде стояли посты полиции, посты подразделений ГСЧС с пожарными машинами. Тушили все локально и не давали пожарам разгораться", – рассказал Москаль.

Он добавил, что новая власть сменила руководителя, поставив вместо опытного человека другого.

"Был местный полковник Савельев, который знал территорию, эффективно работал. Ни одного пострадавшего, ни одного сгоревшего дома, ни одного гектара сожженного леса не было. Но нет. Сменили на человека, у которого вообще нет опыта в ликвидации пожаров. Ну вот и имеем на сегодняшний день результат: горит вся Луганщина", – подчеркнул Москаль.

Также бывший глава Луганской ВГА считает, что спецслужбы должны были реагировать на предупреждения о сильных ветрах.

"Пожары надо ликвидировать в зародыше, но должны быть опытные люди. Сегодня ничего этого нет", – убежден Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.