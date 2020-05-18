Одной женщине позвонили врачи. И сказали, что ее муж госпитализирован с короновирусом, сейчас в реанимации. Состояние очень плохое, но еще можно спасти, просто нужны вот такие медикаменты. И выкатили счет за лекарства. Какой ужас! Что бы вы сделали на ее месте, если бы ваш муж умирал в реанимации? Конечно, оплатили бы на присланный счет лекарства от короновируса. Но женщина была в активной фазе развода с умирающим от короновируса мужем. И она сказала: "Да пусть подохнет уже!" Совершенно искренне. "Ну ты и сука в натуре!" - сказали на том конце провода и потрясенно отключились. Такого не ждали даже ТАМ. Где там, я напишу в конце этого текста.

Так как женщине все равно нужно было на ком-нибудь сорваться после очередного ежеутреннего скандала, она быстро набрала номер, с которого звонили, чтобы еще немного пообщаться. Номер был отключен. Настроение было испорчено, работать она привычно не могла, и она пошла домой. Дома она нашла умирающего. Он сидел на кухне в трусах и ел борщ из кастрюли. Он не только не умирал от короновируса, но даже еще не похмелялся. Так сволочной характер и вечные проблемы в семье уберегли женщину от модного сегодня развода мошенниками, хотя я не знаю, пошло ли ей это на пользу.

Как тут не вспомнить ночной звонок Ксюше трехлетней давности! Ночью Оксане позвонил Гоша и сказал, что он в полиции, сбил человека и срочно требуются деньги чтобы его отмазать. Потрясенная Оксана прослезилась и сразу согласилась на все условия, потому что дальше с ней говорили опера и следователи. Она даже хотела включить громкую связь, но четырехлетний Гоша спал рядом, и мы не хотели его разбудить. Мы развлекались разговорами с полицией больше часа. Под конец нам опять дали поговорить с Гошей. Он опять сказал, что сбил человека. Она сказала: "Хорошо, спрячь труп и иди домой". И бросила трубку. Больше наш сын не звонил нам по ночам никогда. Ни в четыре, ни в пять, ни в шесть лет. Наверное, пропал на зоне в Желтых Водах.

Потом долго ничего не происходило. И вот наконец вчера ночью Ксюше пришло СМС от Ощадбанка, в котором говорилось о том, что ее счет в Ощадбанке заблокирован и срочно надо позвонить по вот такому номеру. И снова мы полночи не спали: Оксана Валентиновна набирала длинный и многоэтажный матерный ответ. Зато мы узнали, что Ощадбанк это не только место, где толпятся пенсионеры, оказывается, еще есть какие-то счета и кто-то даже держит на них деньги.

А сколько еще есть прекрасного! Например звонки без имени-фамилии, когда вам говорят, что есть проблемы с картой и нужно подойти к банкомату Ощадбанка и ввести пин-код. Вы вводите, и все, что было на карте, уходит навсегда. Или покупатели, которые оплатили вам покупку, да вот только деньги застряли, и надо подойти к банкомату Ощадбанка и ввести пин-код. Но это интеллектуальная элита. Выше нее только новая система, которая безостановочно присылает на телефон звонки в течении суток, потом переоформляет доступ к карте с нового номера и после выводит деньги со счета. Все остальные варианты тупее и проще, и, несмотря на это, они работают. Работает даже вариант когда человеку звонят в лоб с просьбой продиктовать ФИО, номер карты, пин-код и СVV код. И диктуют! Еще на ура работают сообщения о том что человек выиграл то, во что не играл - автомобиль или сумму денег. И все что нужно, чтобы получить - просто дать свои данные. Намного опаснее развод, когда на вашу карту из ниоткуда заходит незначительная сумма денег, которую вы не ждете. Это означает, что скоро вам позвонят из "службы безопасности" "банка" и попросят данные карты для возвращения ошибочно отправленной суммы. И это ничего, что ошибочно отправленные суммы любой банк возвращает по заявлению отправителя, вообще не касаясь получателя. Еще хуже, когда вам из ниоткуда заходит на карту крупная сумма, которую вы не ждали. Это уже крупные проблемы и высокая игра. Тут нужно сразу звонить в банк чтобы сумму как можно скорее отправили назад.

Когда вам позвонят, а вам позвонят в ближайшее время, потому что кризис еженендельно удваивает количество мошенников, жаждущих вас облапошить, обратите при разговоре с "сотрудником банка" внимание на странный многоголосый шум на заднем плане, словно разговаривают одновременно много людей. Нет, это не колл-центр. Это общая камера СИЗО. "Сотрудники банка" и "Служба Безопасности" звонит вам именно оттуда.

Мой многолетний рецепт предельно прост. Когда мне что-нибудь присылают или звонят, я перезваниваю менеджерам моего банка, по телефонам, которые мне выдал мой банк при открытии моего счета. Они называют меня по имени-отчеству и не запрашивая никаких данных открывают мою информацию. И тогда я прошу проверить, что происходит с моими счетами. Когда они говорят ничего, я передаю через них номера, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Она никого никогда не найдет и никто не будет наказан, потому что ниточки идут на самый верх, зато база номеров на сайте, посвященном борьбе с мошенничеством, постоянно растет.

Ну а уж если вы повелись, и делаете все, что вам говорят с зоны по телефону, не надейтесь на закон: по закону вас не обокрали, а вы сами добровольно отдали зекам свои деньги, и состава преступления в этом нет.

Поэтому здесь, как во всем: человек сам кузнец своего счастья.

Времена наступают дикие. Самое время собраться. Я знаю, что такие звонки и СМС приходили почти каждому из вас. Если Вашего случая нет среди тех что я описал, поделитесь в комментариях. Пусть народ знает, как бывает. А вообще, жизнь в Украине так причудлива, что в бизнес-среде давно сформировалась странная примета: звонок с незнакомого номера - не к добру. И ведь сбывается!